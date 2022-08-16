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Sibel Can'ın oğlu Emir büyüdü!

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#Emir Aksüt#Sibel Can#Mehmet Ali Erbil
Sibel Canın oğlu Emir büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 08:28

Şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt, Bebek'te kameralara yansıdı.

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Emir gecelerde!

Şarkıcı Sibel Can’ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden olan oğlu Emir büyüdü. 12 Ağustos’ta 22 yaşına giren Emir Aksüt önceki akşam Bebek’teki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlendi.

Sibel Canın oğlu Emir büyüdü

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Memene sahip çık

Aslı Hünel, Gülşen’in Yenikapı konserinde iddialı göğüs dekoltesi için yaptığı açıklama üzerine uyarıda bulundu. Ünlü şarkıcı “1-31 Ekim tarihleri arası ‘meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı’ olarak belirlenmiştir. Fakat malum böyle bir polemik varsa bunun hayra dönmesini isterim. Bu işin şakası yok biz tüm kadınlar mememize sahip çıkalım, taramalarımızı ihmal etmeyelim” dedi.

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Sibel Canın oğlu Emir büyüdü

Hararetli sohbet

Sinan Engin ve Oğulcan Engin önceki gün Bebek’te görüntülendi. Lucca adlı mekanda kahvaltı eden baba oğul koyu sohbete daldı. İkili hararetli konuştukları anlarda kendilerini görüntüleyen objektifleri bile fark etmedi. (Sayit DURMAZ)

Sibel Canın oğlu Emir büyüdü

Yaşam bu kadar acıya değmiyor

Ersay Üner önceki akşam Alaçatı Forte’de sahne aldı. Dinleyiciler arasında Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ikilisi de vardı. Burak Bulut’un moralinin bozuk olduğunu öğrenen Üner, ona şöyle dedi: “Dert etmeye değecek bir hayat yok. Senin önüne mutlaka tümsekler çıkar. Takma kafana, bak keyfine. Ben çok duygusal bir adamım. Hayatımın 35 senesini sadece düşünerek ve duygusallıkla harcamışım. Bir gün sabah uyandım ve kendime dedim ki ‘N’apıyorsun oğlum, manyak mısın? Acını çek tamam da bunu hayatının tamamı haline getirme. Kendine kıymet ver, değer ver’. Yaşam bu kadar acıya değmiyor.” (Deniz BOY)

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Sibel Canın oğlu Emir büyüdü

Çekimler Amerika’da devam edecek

Başrollerini Mehmet Ali Erbil ve Tolga Yüce’nin üstlendiği Hollywood yapımı “The Hope” (Umut) filminin kadrosu netleşti. Yönetmen koltuğunda Türk asıllı Sean GK’in oturduğu, yapımcılığını Sean GK ve Maxx Oliver’ın üstlendiği filmde Alix Kermes, Şebnem Schaefer, Serkan Şengül, Ümit Okur, Cela Yıldız ve Ercan Avşar da rol alacak. İstanbul’da “motor” diyen ekip, çekimlere Amerika’da devam edecek.

Sibel Canın oğlu Emir büyüdü

 

 

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#Emir Aksüt#Sibel Can#Mehmet Ali Erbil

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