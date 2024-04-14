Sibel Can'a beşibiryerde taktılar

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Beşibiryerde taktılar

Sibel Can, bayramın 3’üncü gününde Kıbrıs’ta Concorde Luxury Resort Oteli’nde performans sergiledi. Sahneye göğüs ve sırt dekolteli kıyafetle çıkan şarkıcı, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin büyük sürprizi ise Can’ın bir hayranından geldi. İsmini vermek istemeyen hayran, şarkıcıya beşibiryerde hediye etti. 87 bin TL’lik jest karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Can, hediye için hayranına teşekkür etti.

Müzik şöleni

Mert Demir, bayramın son günü İzmir’deki Club Marvy’de konser verdi. ‘Acı Veriyor’, ‘Cehennemin Dibi’, ‘Ateşe Düştüm’, ‘Gözlerime Bak’, ‘Pusulam Rüzgar’ ve ‘Antidepresan’ gibi hit parçalarını seslendiren ünlü müzisyen 1.5 saat boyunca unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

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Kocaman bir aileyiz

Linet, bayramın son günü Maslak’taki Yeni Gazino’da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, “Bayramları dostlarımızla yaşamak çok güzel. Bizler kocaman bir aileyiz, sevenlerimizle bu bayramı kutlamak ne kadar keyifli. Her yıl bunu görmek mutluluk verici. Aile ziyaretleri de yaptım, çok mutluyum. Bayram her zaman bayramdır. Bayram hep bizi yeniler ve coşkumuzu artırır” dedi.

Geçmişten günümüze

Sıla önceki gece Şişli’deki Günay Restoran’da konser verdi. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren Sıla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.

Çocuklarıyla sahnede

Bengü bayramın üçüncü gününde Afyon’da sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahneye kızı Zeynep ve oğlu Selim’i de davet etti. Çocuklarıyla misafirlerinin bayramını kutlayan Bengü, “Tüm çocukların yüzünün güldüğü, mutlu olduğu nice bayramlar olsun. Bayram şekerlerimle beraber bayramınızı kutluyoruz” dedi.

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Kuliste neşeli bayramlaşma

Cem Yılmaz, Antalya’daki Regnum Carya Otel’de sahneye çıktı. Ünlü komedyenin gösterisini izleyenler arasında Kenan Doğulu da vardı. Yılmaz’ı kulisinde ziyaret eden Doğulu, Instagram’da “Her zamanki gibi muhteşem bir gösteriydi” diye paylaşım yaptı.

Memleketinde müzik ziyafeti

Buray, bayramın üçüncü gününde memleketi Kıbrıs’taki Elexus Hotel’de hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Buray, “Hepinizin bayramı kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu nice bayramlara” diyerek konser alanını dolduran sevenlerinin bayramını kutladı.

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