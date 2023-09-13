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Sezen Aksu'nun ölüm korkusu nasıl geçti

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#Sezen Aksu#Prof. Dr. Dr. Osman Müftüoğlu#Nefise Karatay
Sezen Aksunun ölüm korkusu nasıl geçti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 08:17

PROF. Dr. Osman Müftüoğlu, Sezen Aksu’yla nasıl tanıştığını “Yeni Hayat” adlı programda anlattı.

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 Nefise Karatay’ın sorularını yanıtlayan Müftüoğlu, 2000’li yılların başında, Ankara Numune Hastanesi’nin başhekimi olarak çalıştığı dönem ortak arkadaşlarından Aksu’nun hastalandığını öğrendiğini söyledi.

Aksu’yla bir türlü bir araya gelemediklerini dile getiren Müftüoğlu, ilerleyen süreçte sanatçının kendisini telefonla arayıp “Çok hastayım, hayatımla ilgili ciddi endişelerim var” dediğini aktardı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“En kısa zamanda geleceğim deyip kapattım telefonu. Ama ciddi ölçüde üzüldüm. Moral vermek için geri aradım. ‘Şarkılarınızın altında söz-müzik Sezen Aksu yazıyor. Gerçekten siz mi yazıyorsunuz, başkaları yazıyor siz kendi adınızı mı koyuyorsunuz?’ diye sordum. ‘Olur mu öyle şey, ismim yazıyorsa benimdir’ dedi ama rahatsız da oldu bu sorudan. ‘Bu kadar güzel söz yazıp müzik yapabilen birisi, gerçekten olağanüstü birisidir. Allah’ın mucize kısmetleri bu insanlara ayrılmıştır. Siz bu mucizelerden mutlaka nasiplenirsiniz. Ölümden korkmayın, kolay kolay ölmezsiniz’ dedim. Çok hoşuna gitti. Sonra tekrar aradı, ‘Çok iyi geldiniz bana, buluşmak için acele etmeyin’ dedi.”

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#Sezen Aksu#Prof. Dr. Dr. Osman Müftüoğlu#Nefise Karatay

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