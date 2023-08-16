Sezen Aksu dostlarını hatıra ormanlarıyla yaşatıyor

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Sezen Aksu, gönüllüsü olduğu TEMA Vakfı aracılığıyla 2018 yılında hayatını kaybeden menajeri Yaşar Gaga anısına Kırklareli Celaliye sahasına 5 bin fidan bağışta bulundu. Aksu’nun katkılarıyla tahsis edilen toplam 8 farklı orman sahasına dikilen fidan adedi 40 bine ulaştı. Sanatçı, 2008 yılında müzisyen arkadaşları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına yine TEMA Vakfı aracılığıyla Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı’na 4 bin ağaç bağışladı. Sanatçı, 2013 yılı boyunca verdiği konserlerden elde edilen gelirlerin bir bölümünü ise Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı’na 5 bin fidan olarak bağışladı.

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Sezen Aksu , 2015 yılında ise söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut, 2018 yılında Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu, 2019 yılında Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi, 2021 yılında Attila Özdemiroğlu anısına Gaziantep Atmalı sahalarına 5’er bin fidan bağışladı. Sanatçı, 2022 yılında Oğuz Aral anısına Kırklareli Osmancık sahasına 6 bin fidan diktirdi. TEMA Vakfı, Sezen Aksu’nun bu özel bağışlarına şu sözlerle teşekkür etti: “TEMA Vakfı gönüllüsü Sezen Aksu’ya bağışlarıyla oluşturulan hatıra ormanları ile ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve doğal varlıkları koruma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.”

Kırklareli Celaliye sahasında 5 bin fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturuldu. Sahaya meşe türü fidan dikimleri yapıldı.