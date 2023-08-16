Sezen Aksu dostlarını hatıra ormanlarıyla yaşatıyor

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Sezen Aksu, gönüllüsü olduğu TEMA Vakfı aracılığıyla 2018 yılında hayatını kaybeden menajeri Yaşar Gaga anısına Kırklareli Celaliye sahasına 5 bin fidan bağışta bulundu. Aksu’nun katkılarıyla tahsis edilen toplam 8 farklı orman sahasına dikilen fidan adedi 40 bine ulaştı. Sanatçı, 2008 yılında müzisyen arkadaşları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına yine TEMA Vakfı aracılığıyla Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı’na 4 bin ağaç bağışladı. Sanatçı, 2013 yılı boyunca verdiği konserlerden elde edilen gelirlerin bir bölümünü ise Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı’na 5 bin fidan olarak bağışladı.
Kırklareli Celaliye sahasında 5 bin fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturuldu. Sahaya meşe türü fidan dikimleri yapıldı.