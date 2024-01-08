Şeyma'dan eski eşi Acun Ilıcalı'ya övgüler

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◊ Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’ya övgüler dizdiği bir paylaşım yaptı: “Büyük ve başarılı bir yapım ekibi, 13 yılı aşkın süredir Dominik Cumhuriyeti’nde 6 farklı ülke için Survivor’ı çekiyor. Bu arada bahsettiğim başarı hikâyesi Melisa’nın babasıyla ilgili. Bu onun pek çok başarısından sadece bir tanesi. Onun başardığı her şeyi görmek, bunun bir parçası olmak beni gerçekten gururlandırıyor.”

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Şeyma Subaşı’nın Dominik’e gitmesinin ardından instagram profil fotosunu değiştirdi.

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Şeyma Subaşı, Dominik Cumhuriyeti’nde verdiği bikinili pozları Instagram sayfasında paylaştı.