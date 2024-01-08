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Şeyma'dan eski eşi Acun Ilıcalı'ya övgüler

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#Şeyma Subaşı#Acun Ilıcalı#Dominik
Şeymadan eski eşi Acun Ilıcalıya övgüler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 08:26

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, “Survivor” başlar başlamaz soluğu Dominik’te aldı.

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◊ Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’ya övgüler dizdiği bir paylaşım yaptı: “Büyük ve başarılı bir yapım ekibi, 13 yılı aşkın süredir Dominik Cumhuriyeti’nde 6 farklı ülke için Survivor’ı çekiyor. Bu arada bahsettiğim başarı hikâyesi Melisa’nın babasıyla ilgili. Bu onun pek çok başarısından sadece bir tanesi. Onun başardığı her şeyi görmek, bunun bir parçası olmak beni gerçekten gururlandırıyor.”

Şeymadan eski eşi Acun Ilıcalıya övgüler

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Şeyma Subaşı’nın Dominik’e gitmesinin ardından instagram profil fotosunu değiştirdi.

Şeymadan eski eşi Acun Ilıcalıya övgüler

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Şeyma Subaşı, Dominik Cumhuriyeti’nde verdiği bikinili pozları Instagram sayfasında paylaştı.

 

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#Şeyma Subaşı#Acun Ilıcalı#Dominik

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