Seyircinin ilgisi mutlu etti

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Oyunun gördüğü ilgi, ekibi mutlu etti. Eryiğit “Böyle bir dönemde seyircinin gösterdiği yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti” dedi. Ergüçlü, “Seyircinin pozitif geri dönüşleri motivasyonumu daha da artırdı” diye konuştu. Tunçer de mutluluğunu şöyle dile getirdi: “Büyük emeklerle hazırlandığımız oyunumuza seyircinin gösterdiği ilgi heyecanımıza heyecan kattı.”

* Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın hikayesini anlatan oyun, bu akşam da sahnede olacak. “Timsah Ateşi” ayrıca 19-20 Ocak ve 4-5-18-19 Şubat tarihlerinde aynı adreste sahnelenecek.

