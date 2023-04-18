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Seyirci aksiyona doyacak

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#İntikam Oyunları#Grand Pera Emek Sahnesi#Mehmet Çepiç
Seyirci aksiyona doyacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 08:39

“İntikam Oyunları” filminin galası önceki akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapıldı. Film, 21 Nisan’da vizyona girecek.

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Yönetmen koltuğunda Servet Aksoy’un oturduğu, başrollerini Turgay Tanülkü, Wilma Elles, Barış Küçükgüler, Selahattin Taşdöğen, Mehmet Çepiç ve Emin Olcay’ın paylaştığı “İntikam Oyunları” filminin galası önceki akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapıldı.

Yapımcılığını Zeki Sincar’ın üstlendiği filmin galasında Özge Ulusoy sunuculuk yaptı.

Seyirci aksiyona doyacak

Aydemir Akbaş - Zeki Sincar - Özge Ulusoy - Wilma Elles

Geceye katılanlar arasında Aydemir Akbaş, Tanju Çolak, Çağla Şimşek ve Ceylan gibi ünlü isimler de vardı.

Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film ekibi, “İzlenmeye değer çok güzel bir film yaptık. Seyirci aksiyona doyacak. Herkesi sinemalara bekliyoruz” dedi.

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Yeni film müjdesi

Kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş, “İntikam Oyunları”nın yapımcısı Zeki Sincar ile yeni bir sinema filmi projesine başlayacaklarını açıkladı. Akbaş, sağlık durumu hakkında da “Dört kemoterapi alacağım. Şu an gidişat iyi, doktorlar memnunlar. Ben de memnunum, sadece biraz kilo verdim, onu da halledeceğiz. Ben alışığım. İkinci kanserim bu benim. Ama ben inatçıyım” dedi.

 

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#İntikam Oyunları#Grand Pera Emek Sahnesi#Mehmet Çepiç

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