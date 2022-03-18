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Sette başlayan aşk! Cem Yılmaz gönlünü Rüya Demirbulut'a kaptırdı

#Cem Yılmaz#Rüya Demirbulut#Sürpriz Aşk
Sette başlayan aşk Cem Yılmaz gönlünü Rüya Demirbuluta kaptırdı

Cem Yılmaz, yeni projesi “Erşan Kuneri”de rol alan 27 yaşındaki genç oyuncu Rüya Demirbulut’la birlikte görüntülendi.

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Cem Yılmaz’ın bir süredir oyuncu Rüya Demirbulut’la görüştüğü iddiası, önceki gün çekilen fotoğraflarla belgelendi. Etiler’de baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta görüntülendi. Yılmaz ve Demirbulut arasında “Erşan Kuneri” setinde başlayan yakınlığın aşka dönüştüğü söyleniyor.

Sette başlayan aşk Cem Yılmaz gönlünü Rüya Demirbuluta kaptırdı


Rüya Demirbulut, 1995 doğumlu ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun. Oyuncu, Cem Yılmaz’ın yakın arkadaşı Ozan Güven’le beraber “Taxim” oyununda da rol alıyor.

Sette başlayan aşk Cem Yılmaz gönlünü Rüya Demirbuluta kaptırdı
Sosyal medyada birbirlerini takip eden Cem Yılmaz ile Rüya Demirbulut önceki gün Etiler’deki Da Mario’da yemekteydi. İkili, tv100 tarafından görüntülendi.

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#Cem Yılmaz#Rüya Demirbulut#Sürpriz Aşk

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