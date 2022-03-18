Sette başlayan aşk! Cem Yılmaz gönlünü Rüya Demirbulut'a kaptırdı

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Cem Yılmaz’ın bir süredir oyuncu Rüya Demirbulut’la görüştüğü iddiası, önceki gün çekilen fotoğraflarla belgelendi. Etiler’de baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta görüntülendi. Yılmaz ve Demirbulut arasında “Erşan Kuneri” setinde başlayan yakınlığın aşka dönüştüğü söyleniyor.

Rüya Demirbulut , 1995 doğumlu ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun. Oyuncu, Cem Yılmaz’ın yakın arkadaşı Ozan Güven’le beraber “Taxim” oyununda da rol alıyor.

Sosyal medyada birbirlerini takip eden Cem Yılmaz ile Rüya Demirbulut önceki gün Etiler’deki Da Mario’da yemekteydi. İkili, tv100 tarafından görüntülendi.