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Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

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#Settar Tanrıöğen#Anevrizma#Beyin Kanaması
Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 14:34

Beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle 2 kez ameliyat olan sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

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Beyin kanaması nedeniyle 26 Ocak 2024 tarihinde uygulanan girişimsel işlemin ve yoğun bakım tedavisinin ardından hasta odasına alınan sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu ile ilgili Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı şu bilgileri verdi:

RİSKLER ORTADAN KALKTI
“Hastamız Settar Tanrıöğen’in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen’in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir”

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#Settar Tanrıöğen#Anevrizma#Beyin Kanaması

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