×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Settar Tanrıöğen'den güzel haber

Güncelleme Tarihi:

#Settar Tanrıöğen#Beyin Kanaması#Subaraknoid
Settar Tanrıöğenden güzel haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 15:55

Beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle 2 kez ameliyat olan sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

Beyin kanaması sonrasında 26 Ocak 2024 tarihinde uygulanan girişimsel işlemin ardından yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülen sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu ile ilgili Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı şu bilgileri verdi:

“Hastamız Settar Tanrıöğen’in beyninde ortaya çıkan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında oluşan (subaraknoid) kanama ile ilgili tedavi ve iyileşme süreci devam etmektedir. 26 Ocak 2024 tarihinden itibaren yoğun bakım servisimizde tedavi edilen hastamız, klinik durumunda görülen olumlu gelişmeler ve risklerinin azalması nedeniyle 6 Şubat 2024, Salı günü hasta odasına alınmıştır. Hastamızın tedavisi hasta odasında sürdürülecek ve ziyaretçi kısıtlamasına bir süre daha devam edilecektir”

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Settar Tanrıöğen#Beyin Kanaması#Subaraknoid

BAKMADAN GEÇME!