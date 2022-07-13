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Sertab Erener: Ev sahibi sayılırım

#Sertab Erener#Bodrum Antik Tiyatro#Sakin Ol
Sertab Erener: Ev sahibi sayılırım

Sertab Erener, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu.

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Kerki Solfej organizasyonuyla sahneye çıkan sanatçı, hayranlarını “Artık ben de Bodrumlu sayılırım. Evimde konser vermek çok keyifliymiş. Bugün sizi evimde ağırlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz” diyerek selamladı.

Sertab Erener: Ev sahibi sayılırım

Sakin Ol’un 30. yıl dönümü

Ardından 30 yıl önce çıkardığı “Sakin Ol” şarkısının yıldönümü olduğunu belirten ünlü sanatçı; “Zaman deli gibi geçiyor. 30 yıl önce bugün bu şarkıyı çıkardık. Sizlerle paylaşmak istedim. Çok değişik duydular içerisindeyim. Bugünü bir kere daha yâd etmek için bu şarkıyı hep beraber söyleyelim” dedikten sonra şarkıyı, Bodrum Antik Tiyatro’yu dolduran binlerce hayranıyla hep bir ağızdan seslendirdi. İki saat sahnede kalan Sertab Erener, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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Sertab Erener: Ev sahibi sayılırım

 

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#Sertab Erener#Bodrum Antik Tiyatro#Sakin Ol

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