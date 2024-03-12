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Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision'da

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#Sertab Erener#Everyway That I Can#Eurovision
Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovisionda
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 08:33

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision heyecanı yaşayacak. 2003 yılında Eurovision’da Türkiye’ye “Everyway That I Can” şarkısıyla birincilik kazandıran sanatçı, “Bu yıl Eurovision’un gerçekleşeceği İsveç’ten davet aldım. Yarışma gecesinin hazırlıklarına başladım” dedi.

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2003 yılında Eurovision’da Türkiye’ye “Everyway That I Can” şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden Eurovision’da sahneye çıkacak.

Türk pop müziğinin başarılı kadın sanatçılarından Sertab Erener, önceki akşam Kerkisolfej organizasyonuyla Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına büyük bir coşkuyla çıkan Sertab Erener, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Atatürk Kültür Merkezi’nin kendisi için çok özel bir sahne olduğunu dile getiren Erener, “Öğrenci yıllarımda burada düzenlenen konserlere hep gelirdim. O zamanlar hep hayal ederdim, bugün ise bu sahnede sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovisionda


ŞARKININ YENİ VERSİYONU MAYISTA ÇIKACAK

Ünlü sanatçı konserinde 2024 Eurovision’un gerçekleşeceği İsveç’ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını söyledi. Şarkıcı “Everyway That I Can” şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıkladı:

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“Bu yıl Eurovision’un gerçekleşeceği İsveç’ten davet aldım. Yarışma gecesinin hazırlıklarına başladım. Sena Şener ile ‘Everyway That I Can’ üzerinde oynamalar yapıyoruz. Farklı bir versiyonu mayıs ayında paylaşacağız” dedi.

'Everyway That I Can’ şarkısının söz ve müziğinde Sertab Erener ve Demir Demirkan’ın imzası vardı.

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#Sertab Erener#Everyway That I Can#Eurovision

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