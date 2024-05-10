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Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde!

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#Eurovision#Sertab Erener#Everyway That I Can
Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 08:37

2003 yılında ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla Eurovision’da Türkiye’ye birincilik getiren Sertab Erener, bu yılki yarışmanın dün akşam İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen ikinci yarı finalinde konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

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Tayfun Kaba imzalı bir elbise giyen Erener, canlı yayından bir gün önce kıyafet provasından fotoğraflarını sosyal medyada şu notla paylaştı:

“Yarın saat 21:00’de Eurovision YouTube kanalında canlı yayın başlayacak, 21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?” Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımın ardından, Erener’in prova görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde



‘Eurovısıon Kraliyet Ailesi’

Dün akşam Eurovision sahnesinde yeniden “Everyway That I Can” şarkısını seslendiren sanatçı, performansıyla büyük alkış aldı.

Sertab Erener, Eurovision’da kazandığı birincilik sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na layık görülmüştü.

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Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde

Programın deneyimli sunucusu Pedra Mede; Charlotte Perrelli, Helena Paparizou ve son olarak Sertab Erener’in performansları ardından yanlarına gelerek “Harika, mutlak Eurovision Kraliyet Ailesi” diyerek izleyicilere takdim etti.

 

 

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#Eurovision#Sertab Erener#Everyway That I Can

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