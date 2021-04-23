Serra Arıtürk kimdir kaç yaşında? Serra Arıtürk oynadığı diziler ve filmler

Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. 7 yaşında gitar ile tanışmış ve ailesinin de desteğiyle çok sayıda konsere giderek müziğin içinde gelişme şansı elde etmiştir.



Gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu’ndan almış olan Serra Arıtürk, lise sondan itibaren ise şarkı söylemeye adım atmıştır. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başlamış olan isim, okul nedeniyle buradan ayrılmış ve eğitimine devam etmiştir.

Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamlayan ünlü isim, arkasından ise Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır. Yaşamını İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sürdüren Arıtürk, bir yandan ise şarkı çalışmalarına devam etmektedir.



Çeşitli Coverlar ile üne kavuşan Serra Arıtürk, arkasından ise 2019 tarihinde Kendimi Bilmeden adlı parçayı çıkarmıştır. Amy Winehouse fanatiği olan Serra Arıtürk bunu her röportajında dile getirmiştir.





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