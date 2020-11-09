Sermiyan Midyat kimdir? İşte Sermiyan Midyat hakkında merak edilenler

Ankara'da dünyaya gelen Sermiyan Midyat, kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. İşte, Sermiyan Midyat hakkında bilinmesi gerekenler...

Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü.

1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı.

Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

OYUNCULUK KARİYERİ

Ağır Romantik (2019)

Bir Baba Hindu (2016) - Fadıl Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.

Anasının Oğlu (2014)

Analı Oğullu (2014)

Sevdaluk (2014)

Hükümet Kadın 2 (2013) Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.

Hükümet Kadın (2013) Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.

Kalbim Seni Seçti (2011)

Hakan Bey (2011)

Ay Lav Yu (2010) Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.

Hanımeli Sokağı (2010)

Eve Dönüş (2006)

Polis (2006)

Sıla (2006) - Berzan

Banyo (2005)

Kırık Kanatlar (2005) - Yüzbaşı Şahin

Emret Komutanım (2005) - Arıza Hamza

Biz Boşanıyoruz (2004) - Ali Babaç

Pardon (2004) - Enişte

Gece Yürüyüşü (2004) - Süleyman

Bir Dilim Aşk (2004)

Şarkılar Seni Söyler (2003) - Sinan

Şöhretler Kebapçısı (2003) - Ali Babaç

Koçum Benim (2002) - Kurtuluş Koç

Kuzenlerim (2002) - Serdar

Hiçbiryerde (2001)

Bizim Otel (2001)

Halk Çocuğu (2000)

Büyük Firar (2000)

Ağlayan Kadın (2000) - Zafer

Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)

YÖNETMENLİK KARİYERİ

Bir Baba Hindu (2016)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013)

Ay Lav Yu (2010)

SENARYO YAZARLIĞI

Bir Baba Hindu (2016)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013)

Ay Lav Yu (2010)

Emret Komutanım (2005)

Dişi Kuş (2004)

Sınırlı Aşk (2003)

Berivan (2002)

Aşkına Eşkıya (2001)