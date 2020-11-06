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Hayat
Haber Giriş: 06.11.2020 - 08:45 | Son Güncelleme:

Serhan Adalı kimdir nereli kaç yaşında?

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Serhan Adalı kimdir nereli kaç yaşında?
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Serhan Adalı, adı magazin gündeminde anılması nedeniyle pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Ünlü iş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü eski başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olan Serhan Adalı, Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural ile objektiflere yakalandı. Peki, Serhan Adalı kimdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Yaşamını bir süre KKTC'de sürdüren Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın küçük oğlu Serhan Adalı, bir dönem oyuncu Öykü Çelik’le yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. KKTC'de, hafriyat, nakliyat ve taşımacılık işleri yapan bir firmanın kurucusu olan Serhan Kerim Adalı, 1995 doğumludur.

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