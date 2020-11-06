Serhan Adalı kimdir nereli kaç yaşında?

Yaşamını bir süre KKTC'de sürdüren Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın küçük oğlu Serhan Adalı, bir dönem oyuncu Öykü Çelik’le yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. KKTC'de, hafriyat, nakliyat ve taşımacılık işleri yapan bir firmanın kurucusu olan Serhan Kerim Adalı, 1995 doğumludur.