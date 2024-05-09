Serenay Sarıkaya'yı kızdıran soru! Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı?

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Serenay Sarıkaya’nın Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Meriç Aral gibi ünlü isimlerle rol aldığı “Kimler Geldi Kimler Geçti” adlı dizinin galası önceki akşam Divan Kuruçeşme’de yapıldı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, “Her şey yolunda, bugün düğünümüz gibi” dedi.

Oyuncu “Gerçek düğününüzü ne zaman göreceğiz?” sorusuna “Bilmiyorum, bakacağız” diye cevap verdi.

Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir’le ilişkisi hakkında gelen soruları “Burası hiç yeri değil, başka zaman konuşalım” diyerek geçiştirdi. Ancak ilişkileri hakkında ortaya atılan ‘reklam aşkı’ iddiasına sert yanıt verdi:

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“Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Bana çok komik ve inanması güç geliyor. Ben öyle yaşamıyorum.”