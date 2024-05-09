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Serenay Sarıkaya'yı kızdıran soru! Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı?

Güncelleme Tarihi:

#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Kimler Geldi Kimler Geçti
Serenay Sarıkayayı kızdıran soru Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 08:19

Serenay Sarıkaya başrolünü üstlendiği “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin galasında Mert Demir’le ilişkisi hakkında yapılan ‘reklam aşkı’ yorumlarına sert tepki gösterdi. Ünlü oyuncu “Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Bana çok komik ve inanması güç geliyor. Ben öyle yaşamıyorum” diye konuştu.

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Serenay Sarıkaya’nın Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Meriç Aral gibi ünlü isimlerle rol aldığı “Kimler Geldi Kimler Geçti” adlı dizinin galası önceki akşam Divan Kuruçeşme’de yapıldı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, “Her şey yolunda, bugün düğünümüz gibi” dedi.

Serenay Sarıkayayı kızdıran soru Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı

Oyuncu “Gerçek düğününüzü ne zaman göreceğiz?” sorusuna “Bilmiyorum, bakacağız” diye cevap verdi.

Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir’le ilişkisi hakkında gelen soruları “Burası hiç yeri değil, başka zaman konuşalım” diyerek geçiştirdi. Ancak ilişkileri hakkında ortaya atılan ‘reklam aşkı’ iddiasına sert yanıt verdi:

Serenay Sarıkayayı kızdıran soru Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı

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“Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Bana çok komik ve inanması güç geliyor. Ben öyle yaşamıyorum.”

 

 

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Kimler Geldi Kimler Geçti

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