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Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un 'yasak aşkı' ortaya çıktı... Serpil Tosun sessizliğini bozdu

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#Ümran Seyhan#Kenan Tosun#Cansu Tosun
Serenay Sarıkayanın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosunun babası Kenan Tosunun yasak aşkı ortaya çıktı... Serpil Tosun sessizliğini bozdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 11:24

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun ile el ele görüntülendi. Sürpriz ilişkinin ardından Cansu Tosun’un annesi sessizliğini bozdu.

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Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı’nda erkek arkadaşı ile el ele görüntülendi. Çok geçmeden Ümran Seyhan’ın yanındaki kişinin Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı.

Serenay Sarıkayanın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosunun babası Kenan Tosunun yasak aşkı ortaya çıktı... Serpil Tosun sessizliğini bozdu

İddialara göre;

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun Kaz Dağları’ndaki yazlıklarında kapı komşusu. Seyhan, Kenan Tosun’un eşi Serpil Tosun ile de yakın dost.

Yazlık evlerinde bir araya gelen ve ailece görüşen Seyhan Ümran ile Kenan Tosun arasındaki arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü.

Serenay Sarıkayanın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosunun babası Kenan Tosunun yasak aşkı ortaya çıktı... Serpil Tosun sessizliğini bozdu


Yasak aşkın ortaya çıkmasından sonra gözler Kenan Tosun’un eşi Serpil Tosun’a çevrildi.

Serpil Tosun 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada haberleri doğruladı.

“Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah’a havale ediyorum onları”

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Serenay Sarıkayanın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosunun babası Kenan Tosunun yasak aşkı ortaya çıktı... Serpil Tosun sessizliğini bozdu

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#Ümran Seyhan#Kenan Tosun#Cansu Tosun

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