Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un 'yasak aşkı' ortaya çıktı... Serpil Tosun sessizliğini bozdu

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Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı’nda erkek arkadaşı ile el ele görüntülendi. Çok geçmeden Ümran Seyhan’ın yanındaki kişinin Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı.

İddialara göre;



Ümran Seyhan ile Kenan Tosun Kaz Dağları’ndaki yazlıklarında kapı komşusu. Seyhan, Kenan Tosun’un eşi Serpil Tosun ile de yakın dost.



Yazlık evlerinde bir araya gelen ve ailece görüşen Seyhan Ümran ile Kenan Tosun arasındaki arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü.

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