Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir açıklaması

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İLK KEZ KONUŞTU

“Ateşe Düştüm” şarkısında vokal yaptığı Mert Demir’le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler’de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Demir’le İtalya’nın Milano şehrinde yaptığı romantik tatil dönüşü ilk kez İstanbul Havalimanı’nda yan yana görüntülenen oyuncu bu kez aşk sorularını yanıtsız bırakmadı.

Sevgilisi Mert Demir’le İtalya’da tatil yapan Serenay Sarıkaya, İstanbul dönüşü soluğu kuaförde aldı.

HER ŞEY YOLUNDA

İlişkisi hakkında sessizliğini bozan Sarıkaya, “Mert Demir’le birlikteliğiniz nasıl gidiyor” sorusuna “İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda. Milano tatili de harikaydı, bayram için Mert ile planımız yok, benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim” diye cevap verdi.

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Bayram öncesi bakım yaptıran ünlü oyuncu, pedikür terliğiyle kendisini bekleyen araca bindi.

Milano’da aşk tatili

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir geçtiğimiz hafta İtalya’nın Milano şehrinde baş başa romantik bir tatil yaptı. Milano dönüşü İstanbul Havalimanı’nda muhabirlerle köşe kapmaca oynayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir tüm çabalarına rağmen yan yana görüntülenmekten kurtulamadı.