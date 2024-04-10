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Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Yeni Aşk
Serenay Sarıkayadan Mert Demir açıklaması
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 14:51

Mert Demir’le yaptığı Milano tatilinden dönen Serenay Sarıkaya, ilk kez ilişkisi hakkında konuştu. Oyuncu “İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda” dedi.

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İLK KEZ KONUŞTU

“Ateşe Düştüm” şarkısında vokal yaptığı Mert Demir’le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler’de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Demir’le İtalya’nın Milano şehrinde yaptığı romantik tatil dönüşü ilk kez İstanbul Havalimanı’nda yan yana görüntülenen oyuncu bu kez aşk sorularını yanıtsız bırakmadı.

Serenay Sarıkayadan Mert Demir açıklaması

Sevgilisi Mert Demir’le İtalya’da tatil yapan Serenay Sarıkaya, İstanbul dönüşü soluğu kuaförde aldı.

HER ŞEY YOLUNDA

 İlişkisi hakkında sessizliğini bozan Sarıkaya,  “Mert Demir’le birlikteliğiniz nasıl gidiyor” sorusuna “İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda. Milano tatili de harikaydı, bayram için Mert ile planımız yok, benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim” diye cevap verdi. 

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Serenay Sarıkayadan Mert Demir açıklaması

Bayram öncesi bakım yaptıran ünlü oyuncu, pedikür terliğiyle kendisini bekleyen araca bindi.

Milano’da aşk tatili

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir geçtiğimiz hafta İtalya’nın Milano şehrinde baş başa romantik bir tatil yaptı. Milano dönüşü İstanbul Havalimanı’nda muhabirlerle köşe kapmaca oynayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir tüm çabalarına rağmen yan yana görüntülenmekten kurtulamadı.

Serenay Sarıkayadan Mert Demir açıklaması


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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Yeni Aşk

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