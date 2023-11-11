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Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile aşk mı yaşıyor?

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Antidepresani
Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile aşk mı yaşıyor
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 07:46

Serenay Sarıkaya’nın şarkıcı Mert Demir’le flörtü gündeme bomba gibi düşecek. Demir’in son şarkısı “Ateşe Düştüm”de fonda duyulan ses Serenay Sarıkaya’ya ait. İkilinin, flörtü bu şarkıdan sonra başladı.

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SERENAY Sarıkaya, yeni yeni filizlenen ilişkisini müzik dünyasında buldu. Ünlü oyuncu, “Ateşe Düştüm” şarkısıyla adından söz ettiren Mert Demir’le görüşüyor. Sarıkaya’nın “Ateşe Düştüm”de Demir’e vokal yaptığı da ortaya çıktı.

SERAY DEĞİL SERENAY

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle aşka vakit bulamadığını söyleyen Sarıkaya, geçen hafta “Hayatınızda biri var mı” sorusuna “Kim olsun, hangi ara olsun? Yalnızlık çok güzel” yanıtını vermişti. Mert Demir’in adı ise bir süredir oyuncu Seray Kaya ile anılıyordu. Kaya’yla ilişkisi biten Demir’le Sarıkaya, “Ateşe Düştüm” şarkısını birlikte seslendirdi. Şarkıda fonda duyulan ses Sarıkaya’dan başkası değil. Duygusal şarkı, çifti yakınlaştırdı. İkili, yakın çevrelerine ilişkinin adı konusunda tam yanıt vermiyor, “Birbirimizi tanıma aşamasındayız” diyor.

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ANTİDEPRESAN’LA GELEN ŞÖHRET

Mabel Matiz’le birlikte seslendirdiği “Antidepresan” şarkısıyla yıldızı parlayan Mert Demir şimdilerde “Ateşe Düştüm” adlı single’ıyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Antidepresani

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