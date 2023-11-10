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Cansu Tosun'dan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile aşk yaşayan babası Kenan Tosun hakkında ilk açıklama

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#Cansu Tosun#Serenay Sarıkaya#Kenan Tosun
Cansu Tosundan Serenay Sarıkayanın annesi Ümran Seyhan ile aşk yaşayan babası Kenan Tosun hakkında ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 14:06

Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile aşk yaşayan babası Kenan Tosun ile ilgili sorulara ilk kez yanıt verdi.

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Oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenana Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile aşk yaşamaya başlamış, yasak aşk çiftin Nişantaşı'nda görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı.

Babası ile ilgili haberlere sessiz kalmayı tercihe den Cansu Tosun, dün gece katıldığı bir davette görüntülendi.

Cansu Tosundan Serenay Sarıkayanın annesi Ümran Seyhan ile aşk yaşayan babası Kenan Tosun hakkında ilk açıklama

Tosun, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına şu yanıtı verdi:

O BENİM BABAM!
"Diziyi sorsanız daha heyecanlı, çok güzel bir işe başladım. Çok iyi gidiyor. Seyirci çok memnun. Çok iyi geri dönüşler aldım. Kadromuz çok iyi. Tiyatro oyunum çok iyi gidiyor. Annemle babamla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü ben kendi özel hayatımı hiç konuşan biri değilim. Kaldı ki annemle babamı konuşmak çok büyük saygısızlık olur. Herkesin ne yaptığı kendi sorunu."

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Babasıyla görüşmediği yönündeki haberleri yalanlayan Cansu Tosun "Yok. hiç olur mu öyle şey? Babam o benim..." dedi.

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