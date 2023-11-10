Cansu Tosun'dan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile aşk yaşayan babası Kenan Tosun hakkında ilk açıklama

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Oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenana Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile aşk yaşamaya başlamış, yasak aşk çiftin Nişantaşı'nda görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı.

Babası ile ilgili haberlere sessiz kalmayı tercihe den Cansu Tosun, dün gece katıldığı bir davette görüntülendi.



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Tosun, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına şu yanıtı verdi:"Diziyi sorsanız daha heyecanlı, çok güzel bir işe başladım. Çok iyi gidiyor. Seyirci çok memnun. Çok iyi geri dönüşler aldım. Kadromuz çok iyi. Tiyatro oyunum çok iyi gidiyor. Annemle babamla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü ben kendi özel hayatımı hiç konuşan biri değilim. Kaldı ki annemle babamı konuşmak çok büyük saygısızlık olur. Herkesin ne yaptığı kendi sorunu."

Babasıyla görüşmediği yönündeki haberleri yalanlayan Cansu Tosun "Yok. hiç olur mu öyle şey? Babam o benim..." dedi.

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