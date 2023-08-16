Haberin Devamı

Ünlü isim, son dönemdeki sağlık durumunu şu sözlerle anlattı:

“Her yemekten sonra fenalaşıyorum. Teknede biraz fazla kötü oldum. Endoskopi oldum. Şu an iyiyim. Ameliyat olduğum için pişmanım. Hayat kalitem düzelmedi. 150 kilo olan birine yapılması gereken ameliyat yapılmış bana. Biraz fazla yiyince dünyam kararıyor. Yemek yemezsem sağlıklıyım.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

MÜSTAKBEL GELİNİNE SOSYAL MEDYA JESTİ

Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi alan Pınar Deniz’e görümcesinden sosyal medya jesti geldi.

Haberin Devamı

Kaan Yıldırım’ın ablası Nilüfer Yıldırım, Instagram sayfasındaki “yaz özeti” paylaşımına Pınar Deniz’in fotoğraflarını da ekledi. Deniz’le aralarındaki yakınlığı gözler önüne seren Nilüfer Yıldırım’ın ardından, anne Seyhan Yıldırım da güzel oyuncuyu takibe aldı.

ANADOLU TURNESİ

4 yıldır kapalı gişe sahnelenen “Amadeus” Anadolu turnesine çıkıyor.

Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in yanı sıra Dilan Çiçek Deniz’le Özlem Öçalmaz’ın dönüşümlü olarak rol aldığı oyun, bugün ve yarın Ankara’da sahnelenecek. Oyun daha sonra sırasıyla Bursa, Antalya ve İzmir’de sanatseverlerle buluşacak.

SAHNE ÖNCESİ POZ

Ceylan, önceki akşam özel bir davette sahne aldı. Şarkıcı, hem kendi eğlendi hem de hayranlarını coşturdu.

Haberin Devamı

Ceylan, sahne öncesi kulisinde çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Tolga Çam tasarımı bir kıyafet giyen şarkıcının karelerine birçok beğeni geldi.

BEHÇEDE DOMATES TOPLADI

Safiye Soyman, Burdur’da domates ve biber topladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Soyman, videonun altına ise şu notu yazdı: “Muhteşem bahçemizden, köyden domates ve biber topladım. Sonra el arabasına bindim; bambaşka zevk. Bu içimdeki çocuk ne olacak; hiç gitmesin.” Seda Sayan da arkadaşına şu yorumu yazdı: “Safiye şalvarın ne güzelmiş gelirken bana bir tane getir, pembeli olsun.”