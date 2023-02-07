Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Seren Serengil acı haberi duyurdu: Maalesef annesini kaybettik!

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Tohma#Mustafa Rahman Tohma#SEREN SERENGİL
Seren Serengil acı haberi duyurdu: Maalesef annesini kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 11:07

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma’nın ailesinden acı haber geldi. Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma'nın annesinin vefat ettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu.

Şarkıcı Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldı.

"AİLELERİMİZ İÇERİDE SIKIŞTI"

Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayan Tohma, "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı, acilen destek, çevre illerden destek istiyoruz. AFAD, belediyeler, valilikler lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil acı haberi duyurdu: Maalesef annesini kaybettik

Haberin Devamı

"BABAM İYİ, ANNEMİN DURUMU KÖTÜ"

Sosyal medyada gündem olan videosundan altı saat sonra yeni açıklama yapan Tohma, "Ailem kurtarıldı. Babam iyi, annemin durumu kötü. Lütfen dua edin" mesajını paylaştı.

SEREN SERENGİL ACI HABERİ DUYURDU

Hemen hastaneye kaldırılan Tohma ailesine ilk müdahale yapıldı.

Zorlu geçen saatlerin ardından Mustafa Tohma'nın annesinin vefat ettiği öğrenildi. Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi verdi:

Seren Serengil acı haberi duyurdu: Maalesef annesini kaybettik

"Canım meleğim, Tohma’mın biricik annesini kaybettik. Hatay depreminde evleri çökmüş, göçük altında kalmışlardı. Enkazdan babası kurtarıldı ama maalesef melek annesi dayanamadı. Tarifsiz üzgünüm. Allah başta hayat arkadaşım Tohma'mın ailesine ve depremde yakınlarını kaybeden herkese Allah rahmet eylesin acım sonsuz. Allah Tohma'm a ailesine ve herkese sabır versin"

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Tohma#Mustafa Rahman Tohma#SEREN SERENGİL

BAKMADAN GEÇME!

Yerle bir olan site için deprem yönetmeliğine uygundur ilanı vermişler

Yerle bir olan site için "deprem yönetmeliğine uygundur" ilanı vermişler!

#Malatya
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...

#Diyarbakır Deprem
Uzmanlar deprem fırtınasını yorumladı: Tam anlamıyla ‘Kozmik Afet’

Uzmanlar deprem fırtınasını yorumladı: Tam anlamıyla ‘Kozmik Afet’

#Kahramanmaraş