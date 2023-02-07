Seren Serengil acı haberi duyurdu: Maalesef annesini kaybettik!

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu.

Şarkıcı Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldı.

"AİLELERİMİZ İÇERİDE SIKIŞTI"

Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayan Tohma, "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı, acilen destek, çevre illerden destek istiyoruz. AFAD, belediyeler, valilikler lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen" ifadelerini kullandı.

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"BABAM İYİ, ANNEMİN DURUMU KÖTÜ"

Sosyal medyada gündem olan videosundan altı saat sonra yeni açıklama yapan Tohma, "Ailem kurtarıldı. Babam iyi, annemin durumu kötü. Lütfen dua edin" mesajını paylaştı.

SEREN SERENGİL ACI HABERİ DUYURDU

Hemen hastaneye kaldırılan Tohma ailesine ilk müdahale yapıldı.

Zorlu geçen saatlerin ardından Mustafa Tohma'nın annesinin vefat ettiği öğrenildi. Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi verdi:

"Canım meleğim, Tohma’mın biricik annesini kaybettik. Hatay depreminde evleri çökmüş, göçük altında kalmışlardı. Enkazdan babası kurtarıldı ama maalesef melek annesi dayanamadı. Tarifsiz üzgünüm. Allah başta hayat arkadaşım Tohma'mın ailesine ve depremde yakınlarını kaybeden herkese Allah rahmet eylesin acım sonsuz. Allah Tohma'm a ailesine ve herkese sabır versin"