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Serdar Ortaç özür diledi

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#Serdar Ortaç#Tarkan#Chloe Loughnan
Serdar Ortaç özür diledi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:44

TikTok’ta açtığı canlı yayında şoke edici ifadeler kullanan Serdar Ortaç, o sırada alkollü olduğunu söyledi. Konuştuklarını hatırlamadığını dile getiren şarkıcı, küfür ettiği Tarkan’dan da özür diledi.

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TİKTOK adlı platform üzerinden canlı yayın açarak küfürlü konuşmalar yapan Serdar Ortaç özür diledi. Önceki gece İstinye’deki evinden çıkarken görüntülenen şarkıcı, yayında neler konuştuğunu hatırlamadığını söyledi:

“Hatırlamıyorum ki, çok alkollüydüm. İlaç da kullanıyorum. İlacın üstüne alkol alınca kötü olmuşum. Sosyal medya hesabımı kapatmışlar zaten. ‘Kalıcı kapatıldı’ yazıyor TikTok hesabımda. Herkes ‘Ne yaptın sen’ diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum.”

Tarkan’a da küfreden ve sosyal medyada gündem olan Ortaç, “Özür dilerim ondan, o da affeder yani. Hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.

EN GÜZEL 14 ŞUBAT ESKİ KARIMLAYDI

Serdar Ortaç’a 14 Şubat Sevgililer Günü’yle ilgili sorular da yöneltildi.

Şarkıcı, “14 Şubat denilince aklınıza ne geliyor?” sorusuna “İki-üç kere âşık oldum, onlar geliyor. En güzel 14 Şubat da eski karımlaydı (Chloe Loughnan). Şimdi bilmiyorum nerede, ne yapıyor” yanıtını verdi.

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Ortaç, TikTok üzerinden sohbet ettiği Çağla Taşdelen’le aşk yaşadığı iddiasına da açıklık getirdi: “Çağla’yı görmedim bile. Sadece orada konuştuk. Henüz yan yana gelmedik. TikTok hesabım kapatıldı. Ona ulaşabileceğim başka bir yer de yok. Numarasını almadım. Konuşmuyoruz şu an, kısmet.” 

YARDIMCISI KAPATTI

Serdar Ortaç, geçen gün TikTok üzerinden canlı yayın yaparken takipçilerinin soruları karşısında küfürlü konuşmaya başlamış, evdeki yardımcısı duruma müdahale ederek elinden telefonu alıp yayını kapatmıştı.

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#Serdar Ortaç#Tarkan#Chloe Loughnan

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