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Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Seray Sever ve eşi Eray Sünbül hakkında detaylar

#Seray Sever#Seray Sever Kimdir#Eray Sünbül Kimdir
Seray Sever kimdir, kaç yaşında Seray Sever ve eşi Eray Sünbül hakkında detaylar

Seray Sever, Eray Sünbül ile yaşadığı birlikteliğin ardından hamile olduğu duyurusu sonrasında gündemde yer aldı. Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan Seray Sever’in kaç yaşında olduğu ve eşi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. İşte 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sever ve eşi Eray Sünbül hakkında bilgiler

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Seray Sever ve eşi Eray Sünbül merak edilen isimler arasında bulunuyorlar. Beş yıl süren ilk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında Eray Sünbül ile hayatını birleştiren Seray Sever, Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapıyor. Ünlü isim, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu.

SERAY SEVER KİMDİR?

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Ekran projelerinde aptal sarışısın rollerini canlandıran Seray Sever, bir döneme damga vuran Dadı dizisinin kadrosunda yer almıştı.

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

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2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

Seray Sever kimdir, kaç yaşında Seray Sever ve eşi Eray Sünbül hakkında detaylar

ERAY SÜNBÜL KİMDİR?

Henüz 21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı. İlk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturan Seray Sever, Eray Sünbül ile evli. İkili 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı aldı. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

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