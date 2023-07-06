Seray Sever ikizleriyle denizde

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Sever’e eşi Eray Sünbül, ikizleri Alya ile Sofia, kayınvalidesi, kayınpederi, annesi ile kardeşi Soner Sever eşlik etti.

İkiz kızlarıyla deniz ve kumsalda oyunlar oynayan oyuncunun fit hali de dikkat çekti.

Kız kıza yüzdüler

Alina Boz, İlayda Alişan ve Ece Bölükbaş, önceki gün Çeşme’deki bir sahilde denize girdi. Alina Boz, minik kızını suya alıştırmaya çalışan Ece Bölükbaş’a yardımcı oldu.

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Bir süre sonra kızını babasına teslim eden Bölükbaş, bikinisini değiştirip arkadaşlarıyla denize girdi. Suyun soğuk olması nedeniyle biraz tereddüt eden arkadaşlar, aynı anda dalış yaptı. Üç güzel, yüzme macerasından sonra denizden çıktı. (Deniz BOY)

Palma tatilinden

Zeynep Alkan, İspanya’nın Palma de Mallorca adalarında tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Alkan’ın bikinili pozlarına birçok yorum ve beğeni geldi.

Yoruma kapalı

Mykonos’ta tatil yapan Eda Taşpınar, dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü isim, bu kareyi Instagram sayfasına İngilizce “Who?” (Kim) notuyla, yorumlara kapalı olarak ekledi.