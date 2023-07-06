×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Seray Sever ikizleriyle denizde

Güncelleme Tarihi:

#Seray Sever#Alina Boz#İlayda Alişan
Seray Sever ikizleriyle denizde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 12:20

Seray Sever önceki gün Bodrum Azka Otel’in sahilinde görüntülendi.

Haberin Devamı

Sever’e eşi Eray Sünbül, ikizleri Alya ile Sofia, kayınvalidesi, kayınpederi, annesi ile kardeşi Soner Sever eşlik etti.

Seray Sever ikizleriyle denizde

İkiz kızlarıyla deniz ve kumsalda oyunlar oynayan oyuncunun fit hali de dikkat çekti.

Seray Sever ikizleriyle denizde

Kız kıza yüzdüler

Alina Boz, İlayda Alişan ve Ece Bölükbaş, önceki gün Çeşme’deki bir sahilde denize girdi. Alina Boz, minik kızını suya alıştırmaya çalışan Ece Bölükbaş’a yardımcı oldu.

Seray Sever ikizleriyle denizde

Haberin Devamı

Bir süre sonra kızını babasına teslim eden Bölükbaş, bikinisini değiştirip arkadaşlarıyla denize girdi. Suyun soğuk olması nedeniyle biraz tereddüt eden arkadaşlar, aynı anda dalış yaptı. Üç güzel, yüzme macerasından sonra denizden çıktı. (Deniz BOY)

Seray Sever ikizleriyle denizde

Palma tatilinden

Zeynep Alkan, İspanya’nın Palma de Mallorca adalarında tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Alkan’ın bikinili pozlarına birçok yorum ve beğeni geldi.

Seray Sever ikizleriyle denizde

Yoruma kapalı

Mykonos’ta tatil yapan Eda Taşpınar, dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü isim, bu kareyi Instagram sayfasına İngilizce “Who?” (Kim) notuyla, yorumlara kapalı olarak ekledi.

Seray Sever ikizleriyle denizde

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seray Sever#Alina Boz#İlayda Alişan

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık