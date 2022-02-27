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Seray Sever babası için dua istedi: Allah'ım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...

#Seray Sever#Seray Sever Kimdir#Miraç Kandili
Seray Sever babası için dua istedi: Allahım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...

İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever doğum günü paylaşımında hayranlarına üzücü bir haber verdi. Seray Sever babasının entübe olduğunu söyledi.

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Hamilelik sürecini evde dinlenerek geçiren Seray Sever doğum günü paylaşımı yaptı. Ünlü isim paylaşımında babasının da uzun zamandır hasta olduğunu belirtti.

Bugün 49 yaşına basan Sever, yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü; "Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için."

"Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."

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"Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

Seray Sever babası için dua istedi: Allahım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...

Seray Sever 2018 yılının nisan ayında büyük aşk yaşadığı sevgilisi Eray Sünbül ile evlenmişti.

 

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