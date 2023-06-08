Senfoni orkestrasıyla Kuruçeşme’de

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Uğur Aslan, 14 Haziran’da farklı bir çalışmayla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ve Poll Production organizasyonu ile düzenen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirilecek konserde Aslan, bir ilke imza atacak.



Sanatçı, senfonik bir konsere imza atacak. 40 kişiden oluşan “Afara Senfoni Orkestrası” ile sahne alacak.



Aslan, sevenlerine farklı bir müzik deneyimi yaşatacak. Arabesk müziğin duygusal ve içten yanını senfoni düzenlemeler eşliğinde dinleyicilere aktaracak olan sanatçı, hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Kendi hayat hikâyesini harmanladığı müzikalinde Boğaz’ın kıyısından 70’lere doğru adeta zamanda bir yolculuğa çıkaracak.