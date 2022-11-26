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Şener Şen'den Uğur Yücel'e alkış

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#Uğur Yücel#Şener Şen#Neyzen Tevfik
Şener Şenden Uğur Yücele alkış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:42

UĞUR Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnelerine döndüren, BKM’nin yapımcılığını üstlendiği “Neyzen Tevfik” oyunu önceki akşam Maximum Uniq Box’ta İstanbul prömiyerini gerçekleştirdi.

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Kapalı gişe sahnelenen oyunun sonunda seyirciler usta oyuncuyu ayakta alkışladı. Yücel’in “usta” dediği Şener Şen de yakın arkadaşını bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği “Neyzen Tevfik”, Neyzen’in hayat hikâyesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

Oyun, 6 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi, 10-21 Aralık’ta Maximum Uniq Box, 15 Aralık’ta Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi ve 16 Aralık’ta Bursa Akademik Odalar Birliği’nde izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Şener Şenden Uğur Yücele alkış
Şener Şen, Uğur Yücel’i yalnız bırakmadı, yakın dostunun oyununu izledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uğur Yücel#Şener Şen#Neyzen Tevfik

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