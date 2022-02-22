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Senem Kuyucuoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Senem Kuyucuoğlu#Senem Kuyucuoğlu Kimdir#Senem Kuyucuoğlu Nereli
Senem Kuyucuoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında

Senem Kuyucuoğlu, kariyeri ve hayatı ile dikkat çekiyor. 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra, tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başladı. Senem Kuyucuoğlu'nun yeni sevgilisi ile samimi görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Peki, Senem Kuyucuoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o detaylar

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Senem Kuyucuoğlu 22 Eylül 1990 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi.

Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden Kuyucuoğlu, son olarak Türkiye adına 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katıldı. Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırayı aldı.
Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.

Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti.[ Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda Moda Polisi adlı moda programını sundu.

Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, podyuma iğne olarak çıkarak Türkiye'yi temsil etti; ancak dereceye giremedi.

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Amerika’da katıldığı parti ve hemcinsiyle öpüştüğü görüntülerin basına yansımasının ardından çok konuşulan Senem Kuyucuoğlu, katıldığı Katarsis programında “En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bütün hayatımı elimden aldı” açıklamasında bulunmuştu.

 

 

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