Şenay Gürler'den hayat arkadaşı Semih Saygıner'e tebrik: Canım şampiyonum

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25 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmanın finalinde Saygıner, dünya 1 numarası Hollandalı Dick Jaspers’i 50-37 mağlup ederek 7’nci kez şampiyon oldu. Saygıner’in hayat arkadaşı oyuncu Şenay Gürler de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevgilisini şu sözlerle kutladı: “Disiplinli, çok yetenekli, çok çalışkan… 17 yıl sonra canım sevgilim dünya kupası şampiyonu… Çok mutlu oldum, çok mutlu olduk.”

Gözden Kaçmasın Milli bilardocu Semih Saygıner dünya şampiyonu oldu Haberi görüntüle

2014 yılından beri birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.