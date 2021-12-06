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Şenay Gürler'den hayat arkadaşı Semih Saygıner'e tebrik: Canım şampiyonum

#Semih Saygıner#3 Bant Dünya Kupası#Dick Jaspers
Şenay Gürlerden hayat arkadaşı Semih Saygınere tebrik: Canım şampiyonum

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır’da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası’nda şampiyon oldu.

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25 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmanın finalinde Saygıner, dünya 1 numarası Hollandalı Dick Jaspers’i 50-37 mağlup ederek 7’nci kez şampiyon oldu. Saygıner’in hayat arkadaşı oyuncu Şenay Gürler de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevgilisini şu sözlerle kutladı: “Disiplinli, çok yetenekli, çok çalışkan… 17 yıl sonra canım sevgilim dünya kupası şampiyonu… Çok mutlu oldum, çok mutlu olduk.”

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2014 yılından beri birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Şenay Gürlerden hayat arkadaşı Semih Saygınere tebrik: Canım şampiyonum

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#Semih Saygıner#3 Bant Dünya Kupası#Dick Jaspers

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