Senarist Safa Önal için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi

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Hülya Koçyiğit ise, Bugün onun bedenini yolluyoruz ama bize bıraktığı o kadar büyük değerler var ki; o değerler her zaman Türk Sineması izleyicisi için var olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.



Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabına giren senarist Safa Önal, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybetti. Vesikalı Yarim, Ağaçlar Ayakta Ölür, Ah Güzel İstanbul, Ah Müjgan Ah, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Tatlı Nigar, Doktor Civanım gibi pek çok filmin senaryosunu yazan Önal için Beyoğlundaki Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi.

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Ünlü senaristin oğlu Umut Önal ile Hülya Koçyiğit, Suna Selen, Kerem Alışık, Ulvi Alacakaptan, Melih Çardakın da aralarında bulunduğu sinema ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) çelenk gönderdi.

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Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal’ın oğlu Umut Önal da "Bizim yaşarken sıra dışı bir ilişkimiz vardı. 6 gün boyunca yoğun bakımda hastanede kaldı, böyle bir süreç yaşadık. Beni şu aşamada en çok mutlu eden konu; son gün hariç ben beş gün de her gün yanına gelebildim. Her gün doktorundan bilgi aldıktan sonra yarım saat kadar onu öpebildim, sevebildim. Daha önemlisi oğlum ve Umut kelimeleri onun için çok kutsal iki kelimeydi. Çok yakın bir ilişkimiz vardı. 10 dakika boyunca ’Benim oğlun Umut’ kelimelerini duyunca gözünü açtı. Ellerimi sıktı. Beş gün boyunca bunun yaşanması bana en çok huzur veren olay oldu. Bol bol veda etme fırsatı buldum. Yaşadığımız sürece çok yakındık, ayrılırken de yakın bir şekilde yavaş yavaş veda ederek, bolca zaman sahibi olarak istediğim her şeyi fazla fazla, döne döne paylaşma fırsatı verdi Allah bana. Elimi sıkması gözünü açması gibi ondan çok net cevaplar aldım. Bunun için şükürle doluyum" diye konuştu.

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Safa Önalın hayatının anlatıldığı belgeselden kesitlerin gösterilmesiyle başlayan törende Hülya Koçyiğit ve Kerem Alışık konuşma yaptı. Hülya Koçyiğit"Hepimizin başı sağolsun. Bugün sonsuza yolcu ettiğimiz Safa ağabeyimiz Türk Sineması dendiği zaman akla ilk gelen çok önemli bir yazar ve senarist, bir duayen. Çok uzun yıllara dayanan birlikteliklerimiz var. Birçok anımız var. O gerçekten çok saygı duyduğum, yürekten alkışladığım bir değerli büyüğüm. Bugün onu son yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bugün onun bedenini yolluyoruz ama bize bıraktığı o kadar büyük değerler var ki; o değerler her zaman Türk Sinema seyircisi için var olmaya devam edecek" dedi.