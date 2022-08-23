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'Sen benim biricik sevgilimsin'

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#Ahsen Eroğlu#Kemal Ertuğ#Menajerimi Ara
Sen benim biricik sevgilimsin
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 08:06

Genç oyuncu sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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'Menajerimi Ara' dizisiyle adını duyuran Ahsen Eroğlu, bir süredir Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor.

"RUH İKİZİMSİN"

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

Sen benim biricik sevgilimsin


İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

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İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Sen benim biricik sevgilimsin

Düğün bu yaz

Oyuncu Demet Özdemir, müzisyen oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte... 14 Şubat'ta nişanlanan çift bu hafta nikah masasına oturacak. 

Sen benim biricik sevgilimsin


Aşk tam gaz!

Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.

Sen benim biricik sevgilimsin

Eşi de oyuncu

Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Sen benim biricik sevgilimsin

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Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Sen benim biricik sevgilimsin

Nikah yakın

Oyuncu Berk Oktay meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile nişanlı. Çift bu yaz evlenecek. 

Sen benim biricik sevgilimsin

Uyumlu ikili

Aras Bulut İynemli,Bilge Önal ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Bige Önal verdiği bir röportajda 'Kimse evlenmek zorunda değil. Bu tamamen kişinin kendi hayatını nasıl yaşamak istediğiyle alakalı. Hiç kimsenin de bununla ilgili bir fikir beyan etme hakkı yok bence.' açıklamasını yaptı.

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Sen benim biricik sevgilimsin

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.

Sen benim biricik sevgilimsin

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Sen benim biricik sevgilimsin

Ruh ikizini buldu

Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Sen benim biricik sevgilimsin

Mutlu aile

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.

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Sen benim biricik sevgilimsin

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahsen Eroğlu#Kemal Ertuğ#Menajerimi Ara

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