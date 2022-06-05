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Semiramis Pekkan 53 yıl sonra sahneye dönüyor!

#Semiramis Pekkan#Haldun Dormen#Ajda Pekkan
Semiramis Pekkan 53 yıl sonra sahneye dönüyor
İsmail BAYRAK

Kısa süren şarkıcılık kariyeriyle müzik dünyasında iz bırakan Semiramis Pekkan, 53 yıl sonra eski aşkı Haldun Dormen’in projesi için sahneye dönüyor.

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EVLENİNCE BIRAKTI

Semiramis Pekkan gençlik yıllarında ablası Ajda Pekkan gibi müziğe yönelmiş ve yıldızı 1968 yılında parlamıştı. Ancak 1969 yılında Ercüment Karacan’la evlenen Pekkan, Londra’ya yerleşerek müzik kariyerini noktalamıştı. Semiramis Pekkan tam 53 yıl sonra yeniden sahneye çıkmak için kolları sıvadı.

TEKLİFİNE ‘EVET’

Semiramis Pekkan, geçmişte 2 yıl kadar Haldun Dormen’le aşk yaşamış, iki ünlü isim ilişkilerine dost olarak devam etme kararı almıştı. Şimdilerde bir sosyal sorumluluk projesi hazırlığında olan Dormen, oluşturduğu kadroya Pekkan’ı da dahil etti. Eski aşkının teklifine sıcak bakan Semiramis Pekkan, çalışmalara start verdi ve şan dersleri almaya başladı.

Semiramis Pekkan 53 yıl sonra sahneye dönüyor

Sadece 1 gece

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Semiramis Pekkan, “Eylül ayında yapılacak bir proje bu. Daha çalışmalar netlik kazanmadı. Haldun Dormen benim çok eski dostum. Sadece o gece için şarkı söyleyeceğim” dedi.

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#Semiramis Pekkan#Haldun Dormen#Ajda Pekkan

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