Semiramis Pekkan 53 yıl sonra sahneye dönüyor!

Haberin Devamı

EVLENİNCE BIRAKTI

Semiramis Pekkan gençlik yıllarında ablası Ajda Pekkan gibi müziğe yönelmiş ve yıldızı 1968 yılında parlamıştı. Ancak 1969 yılında Ercüment Karacan’la evlenen Pekkan, Londra’ya yerleşerek müzik kariyerini noktalamıştı. Semiramis Pekkan tam 53 yıl sonra yeniden sahneye çıkmak için kolları sıvadı.

TEKLİFİNE ‘EVET’

Semiramis Pekkan, geçmişte 2 yıl kadar Haldun Dormen’le aşk yaşamış, iki ünlü isim ilişkilerine dost olarak devam etme kararı almıştı. Şimdilerde bir sosyal sorumluluk projesi hazırlığında olan Dormen, oluşturduğu kadroya Pekkan’ı da dahil etti. Eski aşkının teklifine sıcak bakan Semiramis Pekkan, çalışmalara start verdi ve şan dersleri almaya başladı.

Sadece 1 gece

Haberin Devamı

Semiramis Pekkan, “Eylül ayında yapılacak bir proje bu. Daha çalışmalar netlik kazanmadı. Haldun Dormen benim çok eski dostum. Sadece o gece için şarkı söyleyeceğim” dedi.