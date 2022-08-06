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Semih Sergen hayatını kaybetti

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#Semih Sergen#Burak Sergen#Toprak Sergen
Semih Sergen hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 10:25

SİNEMA, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum’da hayatını kaybetti.

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Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen’in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.

Burak Sergen acı haberin ardından Instagram sayfasında birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaştı ve altına "Canım babacığım elveda" notunu düştü.

Semih Sergen hayatını kaybetti

SEMİH SERGEN KİMDİR?

11 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Semih Sergen, gençlik yıllarında marangozluktan boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı. Tiyatro sevgisi çocukluk yıllarında oluşan Sergen, okuduğu okulun tiyatro kolu başkanı oldu. Ailesinden gizli konservatuvar sınavına girdi. 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustaların öğrencisi oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra birçok önemli karakteri canlandırdı.

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Tiyatroda 100’ün üzerinde oyunda başrolde yer aldı, 40’ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı bulunuyor. Türkiye’de ilk 45’lik şiir plağını o hazırladı. Bunu çeşitli kasetler ve CD’ler izledi.

1958 yılında 'Duvaklı Göl' adlı filmle Yeşilçam’a adım attı. Kendisi gibi tiyatrocu olan Burak Sergen ve Toprak Sergen kardeşlerin babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.

Semih Sergen hayatını kaybetti

 

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#Semih Sergen#Burak Sergen#Toprak Sergen

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