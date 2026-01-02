×
Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin'den aşk ilanı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 08:44

Selin Yağcıoğlu-Kerem Bürsin ilişkisinden ilk kareler ortaya çıktı. Selin Yağcıoğlu yeni yıla girerken aşklarını ilan etti.

İLK PAYLAŞIM

Oyuncu Kerem Bürsin yaklaşık 1.5 yıl birlikte olduğu Melisa Sabancı Tapan’la ilişkisini kısa süre önce “işlerinin yoğunluğu” nedeniyle noktalamış, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu da 2 yıl beraberlik yaşadığı Allan Hakko’dan geçen nisan ayında ayrılmıştı. İki ünlü isim aşkı birbirinde buldu. Ekim ayından bu yana adları birlikte anılan ikiliden ilk kareler 2025’in son gününde geldi.

NE YILDI AMA!

Selin Yağcıoğlu 2025 fotoğraflarından bir kolaj hazırlayarak “Ne yıldı ama” notuyla Instagram’da yayınladı, paylaşımında Kerem Bürsin’le Kapadokya tatillerinde çekilmiş fotoğraflara da yer verdi.

Paylaşım, Kerem Bürsin’in eski aşkı Mehtap Algül’le ilişkisini de yeniden gündeme getirdi. Çünkü Selin Yağcıoğlu, Mehtap Algül’le yakın arkadaş. Algül yakın zamanda konuyla ilgili açıklama yapmış, Yağcıoğlu ile aralarında sorun olmadığını belirtmişti.

Kerem Bürsin de sevgilisi ile bu karesini Instagram sayfasında paylaştı...

