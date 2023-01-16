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Selin Şekerci: Psikolojik destek şart

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#Selin Şekerci#Sevda Mecburi İstikamet#Sedef Erken
Selin Şekerci: Psikolojik destek şart
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:33

“Sevda Mecburi İstikamet” filminde otizm spektrum bozukluğu olan bir kızı canlandıran Selin Şekerci, düzenli olarak terapiye gittiğini, rolü için de psikolojik destek aldığını söyledi.

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Selin Şekerci, başrolünde oynadığı “Sevda Mecburi İstikamet” filmini önceki gün Özdilek AVM’de İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri ve otizmli çocukların aileleriyle birlikte izledi.

Otizm spektrum bozukluğu olan bir kızı canlandıran oyuncu, “Psikolojik destek aldınız mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Selin Şekerci: Psikolojik destek şart

“Zaten her hafta terapiye gidiyorum. Bizim meslekte başka başka karakterler oynuyorsunuz, sağlıklı kalabilmek zor. Bir de çok insanla muhatap oluyoruz. Normal birinin aldığı tepkinin bin katını alıyoruz. Dolayısıyla psikolojik destek şart. Film sürecinde de destek aldım.”

Henüz küçük bir çocukken anne ve babasının ayrıldığını söyleyen Şekerci, “Her bireyin psikolojik destek alması gerekiyor. Benim sebeplerim de vardı. Mesleğimle birlikte bunun düzenli olmasının daha sağlıklı olacağını hissettim” diye konuştu.

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OZAN’I KOPYALADIM

Selin Şekerci, rolüne hazırlanırken Sedef Erken’in otizmli oğlu Ozan’ı gözlemlediğini anlattı:

“Benim en büyük destekçim ve bütün doneleri aldığım kişi; Ozan. Sedef Hanım’ın oğlu. Onlar her gün yanımda, setteydi. Hep Ozan’ı gözlemledim. Beraber yemek yedik, sohbet ettik. O bana yoldaşlık etti. Ozan’ı kopyalayıp kendi Suna’mı yarattım.”

Selin Şekerci: Psikolojik destek şart

Selin Şekerci, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken ile.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selin Şekerci#Sevda Mecburi İstikamet#Sedef Erken

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