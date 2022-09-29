Selin Erberk Gurdikyan: Türk kadınını temsil etmek istiyorum

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SELİN Erberk Gurdikyan, Miss Turkey 2022 yarışmasında 3’üncü olarak Miss Supranational seçildi. Miss Turkey 1983 birincisi Neşe Erberk’in kızı olan Gurdikyan, Florida Üniversitesi’nde tıp eğitimi alıyor. 22 yaşındaki güzel, Miss Turkey’e katılma nedenini şöyle anlattı: “İçinde yer aldığım sosyal sorumluluk projelerinin çok etkisi oldu. Ülkemde birtakım projeler yapabilmeyi çok istedim. Bunun yanı sıra yurtdışında yaşadığım süre boyunca Türk kadınının yanlış tanındığını fark ettim. Bunun sonucunda da Türk kadınını ve ülkemi daha iyi temsil edebilme hayalini kurdum.”