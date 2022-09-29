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Selin Erberk Gurdikyan: Türk kadınını temsil etmek istiyorum

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#Selin Erberk Gurdikyan#Neşe Erberk#Miss Turkey
Selin Erberk Gurdikyan: Türk kadınını temsil etmek istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 11:20

Eski Türkiye güzeli Neşe Erberk’in kızı Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey 2022’de 3’üncü oldu. ABD’de tıp eğitimi alan Gurdikyan, “Türk kadınının yanlış tanındığını fark ettim. Türk kadınını ve ülkemi daha iyi temsil etme hayaliyle yarışmaya katıldım” dedi.

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SELİN Erberk Gurdikyan, Miss Turkey 2022 yarışmasında 3’üncü olarak Miss Supranational seçildi. Miss Turkey 1983 birincisi Neşe Erberk’in kızı olan Gurdikyan, Florida Üniversitesi’nde tıp eğitimi alıyor. 22 yaşındaki güzel, Miss Turkey’e katılma nedenini şöyle anlattı: “İçinde yer aldığım sosyal sorumluluk projelerinin çok etkisi oldu. Ülkemde birtakım projeler yapabilmeyi çok istedim. Bunun yanı sıra yurtdışında yaşadığım süre boyunca Türk kadınının yanlış tanındığını fark ettim. Bunun sonucunda da Türk kadınını ve ülkemi daha iyi temsil edebilme hayalini kurdum.”

Selin Erberk Gurdikyan: Türk kadınını temsil etmek istiyorum


Derslerle beraber yürüyüş çalıştım

Selin Erberk Gurdikyan, yarışmaya hazırlanma sürecinin ise yorucu olduğunu dile getirdi: “Podyum deneyimim olmadığı için sabah erkenden kalkıp akşama kadar yürüyüş ve koreografi çalışıyordum. Akşamları ders de çalışmak durumundaydım. O yüzden uyku sürem birazcık kısaldı. Kilo vermem gerektiği için de mayıs ayında sıkı bir diyete başladım. Haftanın en az 4 günü spora gittim.” İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerini bilen güzel, ileride doktorluk uzmanlığını plastik ve rekonstrüktif cerrahi üzerine yapmak istediğini dile getirdi.

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