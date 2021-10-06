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Selin Ciğerci son günlerde pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Sosyal medyada sağladığı ün ve girişiminde bulunduğu özel markalar dolayısıyla gündemde yer alan isimler arasında yer alıyor. Peki, Selin Ciğerci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, pek çok kişinin biyografisini araştırdığı o isim hakkında detaylı bilgiler

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.

Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye’nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.

Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile İstanbul'da nikah masasına oturdu. 2021 sonbaharında ise ayrılık yaşadı.

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2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti.