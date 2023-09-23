Selen Görgüzel: Tanyeli için anne sütü arıyorum

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Şarkıcı, anne sütü içmeyi bıraktığını söyledi: “Doktorum yeterli dediği için bırakım. Ama Tanyeli için anne sütü arayışına girdim. Kanser hastalarına çok iyi geldiğini her doktor söylüyor. Eğer taze bir anne sütü bulursam Tanyeli için hastaneye götüreceğim. İnsanlar alay konusu haline getirdi bu durumu ama faydalarını bilseler, ne kadar ciddi bir konu olduğunu anlarlar.” (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

OLACAK O KADAR

Dilan Çıtak Tatlıses önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Köpeğini gezdiren şarkıcı, “Biraz dolaşalım dedik, bu arkadaş durmadı yerinde” dedi.

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Derin yırtmaçlı bir etek giyen Tatlıses, “Kıyafetiniz harika olmuş” diyerek iltifatta bulunan muhabirlere şöyle karşılık verdi: “Çok teşekkür ederim. Çok zayıfladım, olacak o kadar!” (Deniz BOY)

BİR KRALİÇE KOLAY YETİŞMİYOR

Hande Sarıoğlu yeni yaşını üzerinde taç olan bir pasta ile kutladı.

Ünlü isim, pastasıyla poz verdiği anları şu notla paylaştı: “Nihayetinde bir kraliçe kolay yetişmiyor.” Sarıoğlu’nun fotoğrafı birçok beğeni ve yorum aldı.

KAPANIŞ FATİH ERKOÇ'TAN

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Parkı’nda bu yıl ikinci kez gerçekleşen Göktürk Caz Festivali sona erdi.

2 gün boyunca 6 sanatçı ve grubun yer aldığı festival dinleyicilere dans ve müzik dolu keyifli anlar yaşattı. Festivalin kapanışını Fatih Erkoç yaptı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu festival Göktürk’e çok yakıştı” dedi.,

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DEMET AKALIN IŞIK OLDU

Demet Akalın’ın vokalistliğini üstlenen Sibel Işık, “Demedim Mi?” isimli yeni şarkısını DMC etiketiyle yayınladı.

Işık, Akalın’ın “Senin için bir şarkı buldum. Haftaya stüdyoyu giriyorsun” demesiyle ilk single’ı için adım attığını söyledi ve ekledi: “Bu yolda beni cesaretlendirdiği ve ışık olduğu için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız Demet Akalın.” Şarkının söz ve müziği Ünal Tüzün’e ait, klibi ise Mustafa Özen çekti.

3 PUANI HAK EDİYORDUK

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, önceki akşam eşi Nihan Buruk ile Nişantaşı The Bono’daydı.

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Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Okan Buruk, “Şampiyonlar Ligi’nde 1 puan aldığımız için üzüldük, 3 puanı hak ediyorduk” dedi.(Sayit DURMAZ)