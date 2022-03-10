Selahattin Alpay kimdir, kaç yaşında, nereli? Selahattin Alpay şarkıları ve hayatı

Bugüne kadar kendisine ait 150’ye yakın derlemesi, 8 adet 45’lik plak, 1 adet uzunçalar plak, 28 kaset/CD çalışması ve 9 adet de sinema filmi olan Selahattin Alpay hakkında bilgiler merak ediliyor. Aslen Malatyalı olan Selahattin Alpay müzik ve sanat camiasına çok şey kattı. Peki, Selahatin Alpay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Selahattin Alpay'ın sevilen şarkıları...
Selahattin Alpay 1950 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve ortaokulu Malatya’da, liseyi ise (Ankara Akşam Ticaret Lisesi) Ankara’da bitirdi.
İlk müzik çalışmalarına, 1967 yılında Malatya Halk Eğitim Merkezi’nde başlayan Selahattin Alpay'ın buradaki hocaları ise Mehmet Yumrutepe ve Süleyman Sökmen’di. Aynı yıl ilk 45’liği olan “Emo Suya Gider Eli Boş Gelir”i yaptı. Askere gittiği 1971 yılına kadar 8 adet 45’lik daha yaparak müzik çalışmalarına devam etti. Vatani görevini Manisa’da Askeri Bando’da yaparken şan, nota ve solfej dersleri aldı. Askerlik sonrası Ankara’da bir kamu bankasında çalışmaya başladı. Bu dönemde Özcan Tamer yönetimindeki Halk Evleri Genel Merkezi Halk Müziği Korosu çalışmalarına katıldı. Aynı dönemde Nida Tüfekçi ve Coşkun Güla gibi Halk Müziği’nin önemli hocalarıyla çalışmalarını sürdürerek onların bilgi ve tecrübelerinden faydalandı.
EN SEVİLEN SELAHATTİN ALPAY ŞARKILARI
Havada Kartal Sesi Var
Emo Suya Gider
Pınara Gel ki Görem
Ahlatın Başındayım
Dama Çıkma İz Olur Emmoğlu
Yeşil Ördek Gibi
Aman Mezarımı Derin Edin
Gitme Turnam Gitme
Yanayım mı, Öleyim mi
Palan Dağı
Malatya
Leylo Leylo
Örenli Gelin
Bir Ay Doğar İlk Akşamdan
Özleyeceğim
Bitlis'te Beş Minare