Şehirden taşının köylere uzatın elinizi

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“Özellikle 9-6 çalışmayan arkadaşlarıma sesleniyorum; köylere uzatın elinizi, olabiliyorsa başka şehirlere yayılın. İstanbul’un merkezinin sakinleşmeye ihtiyacı var. Yukarıdan bir yerden bakıp kolayca ‘taşının’ demiyorum.”
Halkın sesi
- Hatay’daki yardım çalışmalarında eşi Müge Zan’la birlikte aktif olarak görev alan Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, bölgeden fotoğraflar paylaştı. Zan, “yardımlara devam” mesajı verdi:
- “Yardımlarınızı en doğru şekilde koordine etmeye çalışıyoruz. Bugün yaklaşık 50 aileye sıcak bir ortam sağlamanın huzuru içindeyiz. Fakat yardımların sürdürülebilir olması çok önemli. Ailelerimizin yüzlerindeki tebessümü görene kadar sahadaki mücadelemize ve halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz.”
Oyuncaklar sahaya
Beşiktaş kulübü, bugünkü Antalyaspor maçı öncesinde taraftarına seslendi, depremzede çocuklar için pelüş oyuncak getirmelerini istedi. Bu anlamlı kampanyaya koyu Beşiktaşlı Altan Erkekli de destek verdi.