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Şehirden taşının köylere uzatın elinizi

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#Ceylan Ertem#Beşiktaş#Gökhan Zan
Şehirden taşının köylere uzatın elinizi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 10:29

İstanbul’dan ayrılıp köye taşınan Ceylan Ertem, bu kararı deprem korkusu nedeniyle aldığını söylemişti. Şarkıcı şimdi de sevenlerine “İstanbul’u terk edin” çağrısında bulundu.

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 “Özellikle 9-6 çalışmayan arkadaşlarıma sesleniyorum; köylere uzatın elinizi, olabiliyorsa başka şehirlere yayılın. İstanbul’un merkezinin sakinleşmeye ihtiyacı var. Yukarıdan bir yerden bakıp kolayca ‘taşının’ demiyorum.”

Şehirden taşının köylere uzatın elinizi


 “Ama yapabiliyorsanız zaten İstanbul’un kuzeyinde ya da memleketin başka köylerinde, kasabalarında verdiğiniz kiraların yarısını ödeyeceksiniz. Çoluk çocuk için de okullar daha uygun üstelik. Çözülür, her şeye bir yol bulunur.”

Halkın sesi
- Hatay’daki yardım çalışmalarında eşi Müge Zan’la birlikte aktif olarak görev alan Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, bölgeden fotoğraflar paylaştı. Zan, “yardımlara devam” mesajı verdi:
- “Yardımlarınızı en doğru şekilde koordine etmeye çalışıyoruz. Bugün yaklaşık 50 aileye sıcak bir ortam sağlamanın huzuru içindeyiz. Fakat yardımların sürdürülebilir olması çok önemli. Ailelerimizin yüzlerindeki tebessümü görene kadar sahadaki mücadelemize ve halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz.”

Şehirden taşının köylere uzatın elinizi


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Oyuncaklar sahaya

Beşiktaş kulübü, bugünkü Antalyaspor maçı öncesinde taraftarına seslendi, depremzede çocuklar için pelüş oyuncak getirmelerini istedi. Bu anlamlı kampanyaya koyu Beşiktaşlı Altan Erkekli de destek verdi.

Şehirden taşının köylere uzatın elinizi

BU OYUNCAK SANA ARKADAŞIM
Beşiktaş, bu akşam Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçında depremden etkilenen çocuklar için “Bu oyuncak sana arkadaşım!” kampanyasını düzenleyeceğini açıkladı. İlgi gören projeye bir destek de usta oyuncu Altan Erkekli’den geldi.
Şehirden taşının köylere uzatın elinizi


SİZ DE ANLAMLI BİR HEDİYE GÖNDERİN
◊ Beşiktaş taraftarı sanatçı, sosyal medyada paylaştığı videoda sevenlerine şöyle seslendi: “Beşiktaş taraftarları pazar günü oynanacak Antalyaspor maçında pelüş oyuncakları depremzede çocuklarımıza gönderiyor. Siz de maça gelirken pelüş oyuncaklar getirerek anlamlı bir hediye gönderin. Haydi oyuncaklar sahaya!”

 

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