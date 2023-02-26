Şehirden taşının köylere uzatın elinizi

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“Özellikle 9-6 çalışmayan arkadaşlarıma sesleniyorum; köylere uzatın elinizi, olabiliyorsa başka şehirlere yayılın. İstanbul’un merkezinin sakinleşmeye ihtiyacı var. Yukarıdan bir yerden bakıp kolayca ‘taşının’ demiyorum.”



“Ama yapabiliyorsanız zaten İstanbul’un kuzeyinde ya da memleketin başka köylerinde, kasabalarında verdiğiniz kiraların yarısını ödeyeceksiniz. Çoluk çocuk için de okullar daha uygun üstelik. Çözülür, her şeye bir yol bulunur.”

Halkın sesi

- Hatay’daki yardım çalışmalarında eşi Müge Zan’la birlikte aktif olarak görev alan Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, bölgeden fotoğraflar paylaştı. Zan, “yardımlara devam” mesajı verdi:

- “Yardımlarınızı en doğru şekilde koordine etmeye çalışıyoruz. Bugün yaklaşık 50 aileye sıcak bir ortam sağlamanın huzuru içindeyiz. Fakat yardımların sürdürülebilir olması çok önemli. Ailelerimizin yüzlerindeki tebessümü görene kadar sahadaki mücadelemize ve halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz.”



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Oyuncaklar sahaya

Beşiktaş kulübü, bugünkü Antalyaspor maçı öncesinde taraftarına seslendi, depremzede çocuklar için pelüş oyuncak getirmelerini istedi. Bu anlamlı kampanyaya koyu Beşiktaşlı Altan Erkekli de destek verdi.



Beşiktaş, bu akşam Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçında depremden etkilenen çocuklar için “Bu oyuncak sana arkadaşım!” kampanyasını düzenleyeceğini açıkladı. İlgi gören projeye bir destek de usta oyuncu Altan Erkekli’den geldi.◊ Beşiktaş taraftarı sanatçı, sosyal medyada paylaştığı videoda sevenlerine şöyle seslendi: “Beşiktaş taraftarları pazar günü oynanacak Antalyaspor maçında pelüş oyuncakları depremzede çocuklarımıza gönderiyor. Siz de maça gelirken pelüş oyuncaklar getirerek anlamlı bir hediye gönderin. Haydi oyuncaklar sahaya!”