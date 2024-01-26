Sefo umreye gitti

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Kutsal topraklara yapacağı ziyareti sosyal medyada “Arkadaşlar umreye gidiyorum hayırlısıyla. Gidelim, şu günahları bir dökelim” mesajıyla duyuran şarkıcı, umreden de bol bol paylaşım yaptı. Sefo’nun yayınladığı video ve fotoğraflara yorum

yağdı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Gazino günleri başlıyor

“Ata Demirer Gazinosu” 3 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor.

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Gazino konseptini komediyle birleştiren Ata Demirer, “Ata Demirer Gazinosu” ile yeniden sevenleriyle buluşuyor. İlk gösteri 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek. Ata Demirer 22 Şubat, 15 Mart ve 1 Nisan’da yine Zorlu PSM’de olacak. Ünlü komedyen, 20 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 22 ve 23 Mart’ta da Ankara Congresium’da sahneye çıkacak.

Paris defilelerinde

“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde rol alan Melisa Aslı Pamuk, Fransa’da olduğu için yapımın galasına katılmamış, bu durum başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun tepkisini çekmişti: “Fransa’ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı!”

Gözler Pamuk’a çevrilirken, ünlü oyuncu açıklama yapmak yerine Paris’te katıldığı defilelerden fotoğraflarını paylaşmayı tercih etti.

2 Şubat’ta vizyonda

Batı Trakyalı Müslüman Türklerin demokratik hakları için yıllarca mücadele veren merhum Dr. Sadık Ahmet’in hayatını anlatan TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filmi 2 Şubat’ta vizyona giriyor.

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Mert Dikmen’in yazdığı, Hakan Yonat’ın yönettiği filmde Dr. Sadık Ahmet’i Turgay Aydın canlandırıyor.