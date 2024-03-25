Seda Sayan'ın 2 milyon 665 bin liralık çantası

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Çanta koleksiyonu olan Seda Sayan’ın dünyaca ünlü marka Hermes’in kişiye özel yapılan tasarımına verdiği para dudak uçuklattı. Sanatçı, Hermes marka çantası için 83 bin dolar (2 milyon 665 bin lira) ödedi. Sayan, yılan derisi olan çantasını sadece özel davetlerde ve tatillerde takıyor. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hamilelik kilolarından yakındı

Bebeğinin babası Levent Yaşar’la nikâh masasına oturan Gonca Vuslateri yeni hamilelik pozlarını sosyal medyada paylaştı.

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7 aylık hamile olan oyuncu, Selim Akar’ın objektifine poz verdi. Vuslateri, Instagram’da paylaştığı karelerinin altına düştüğü notla hamilelikte aldığı kilolardan yakındı: “Şimdi bu halimden daha kiloluyum. 54 kiloyla mevzuya giriş yaptım, 68’e geldim. Son 2 ay için beslenme hikâyelerinizi yazın bakalım.”

Kısa bir kaçamak

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak önceki gece Prag tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Kızları Elay’ı anneanneye bıraktıklarını söyleyen Aslı Enver, “Hemen kısacık bir tatildi. Elay bebek de anneannede. Güzel bir tatil yaptık. Bir güncük sayılır” dedi. Geçtiğimiz günlerde kızları Elay’ın fotoğrafını ilk kez sosyal medyada paylaşan çift, “Çocuğu da gördünüz. Kime benzediğine siz karar verin” dedi. (Sayit DURMAZ)

Korumalarımla geziyorum

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, oğlu Ömer Kutluay ve Anadolu Efes’in genç basketbolcularıyla önceki gün Bebek’teydi.

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İbrahim Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısını transfer olan oğlu ve onun eski takım arkadaşlarıyla sahilde yürüdü. Genç sporcularla objektiflere poz veren ünlü isim, “Korumalarımla geziyorum” diye espri yaptı. (Behlül AYDIN)