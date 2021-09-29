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Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür hakkında merak edilenler

#Seçil Gür#Serdar Ortaç#Seçil Gür Kimdir
Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli Serdar Ortaçın eski sevgilisi Seçil Gür hakkında merak edilenler

Ekranlarda görmeye alışık olmadığımız Seçil Gür, katıldığı sabah programından sonra izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü popçu Sertaç Ortaç’ın sevgilisi olarak tanıdığımız Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Seçil Gür hakkında merak edilenler…

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Müzik hayatına aslında erken yaşlarda başlayan Seçil Gür, katıldığı sabah programında sempatik tavırlarıyla izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Programda samimi açıklamalar yapan genç müzisyen, babası gibi marka tutkunu olduğunu itiraf etti. Serdar Ortaç ile yaşadığı beraberliğini sonlandıran Seçil Gür kimdir, eski sevgilisiyle yaptığı düet sonrası müzisyen kimliğiyle de çok konuşulmuştu. Peki Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

SEÇİL GÜR KİMDİR?

Türk şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde dünyaya geldi. Hof, Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda başladı. Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.

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