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Sean Penn kimdir, nereli? Sean Penn filmleri ve dizileri

#Sean Penn#Sean Penn Kimdir#Sean Penn Nereli
Sean Penn kimdir, nereli Sean Penn filmleri ve dizileri

Sean Penn, Ukrayna Rus savaşının içerisine girip belgesel çekme kararı almasının ardından kamuoyunun gündemindeki oyuncular arasında yer aldı. Oyunculuk kariyerine ilaveten, yönetmenlik deneyimini de yaşayan Sean Penn, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın ise ilk eşidir. Peki, Sean Penn kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Sean Penn, Rus bir baba ve İtalyan annenin çocuğudur. Çocuk yaşlarda sinemaya ilgi duyarak, o dönemin favori aygıtlarından "Süper 8" denen kameralarla film çekme denemeleri yapmıştır. Los Angeles Repertory Theater`de oyunculuk eğitimi aldı. İlk deneyimini Barnaby Jones adlı bir dizide oyunculuk yaparak yaşadı. Üne kavuşmasını sağlayan; Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler (1982) filmindeki Jeff Spicoli rolü oldu. 1985 -1989 yılları arasında popstar Madonna ile evli kaldı. Madonna'nın ilk kocasıdır. 1988 yapımı Renkler adlı filmde yer aldı. 1991'de yönetmenliğe başladı.

Aynı yıl, 1996'da evleneceği kadın olan Robin Wright Penn ile birlikte yaşamaya başladı, bu beraberlikten iki çocukları oldu. Toplumsal ve sosyal içerikli filmlerde rol aldı, yönetti. Halen Kaliforniya'da yaşayan ve bir Fransız restoranı işleten Amerikalı oyuncu; ABD yönetiminin sert bir muhalifi olup, Irak, İran, Venezuela gibi ülkelere "serbest muhabir" olarak ziyaretlerde bulunarak, Amerikan devlet politikasının yanlışlıkları üzerine ABD halkına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.

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Penn'in 2008 Cannes Film Festivali'nde jüri başkanı olacağı açıklanmıştır. Festival yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Sean Penn'in bağımsız Amerikan sinemasını temsil ettiği için jüri heyeti başkanlığına seçildiği söylenmiştir. 24 02 2008'de yapılan Elton John'un düzenlediği AIDS liler için yapılan yardım partisine katıldı.

SEAN PENN'İN YER ALDIĞI FİLMLER

Oyuncu olarak:

Taps (1981)

Fast Times at Ridgemont High (1982)

Summerspell (1983)

Bad Boys (1983)

Crackers (1984)

Racing with the Moon (1984)

The Falcon and the Snowman (1985)

At Close Range (1986)

Shanghai Surprise (1986)

Dear America: Letters Home from Vietnam (anlatıcı) (1987)

Cool Blue (1988) (Cameo)

Colors (1988)

Judgment in Berlin (1988)

Casualties of War (1989)

We're No Angels (1989)

State of Grace (1990)

Snow White Rose Red (1991) (belgesel)

Cruise Control (1992) (kısa)

The Last Party (1993) (belgesel)

Carlito's Way (1993)

Dead Man Walking (1995)

Loved (1997)

She's So Lovely (1997)

U Turn (1997)

The Game (1997)

Hugo Pool (1997)

Hurlyburly (1998)

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The Thin Red Line (1998)

Being John Malkovich (1999) (Cameo)

Sweet and Lowdown (1999)

A Constant Forge (2000) (belgesel)

Up at the Villa (2000)

Before Night Falls (2000)

The Weight of Water (2000)

Dogtown and Z-Boys (2001) (belgesel) (anlatıcı)

The Beaver Trilogy (2001) (belgesel)

Scene Smoking: Cigarettes, Cinema & the Myth of Cool (2001) (belgesel)

See How They Run (2001) (belgesel)

I Am Sam (2001)

It's All About Love (2003)

Mystic River (2003)

21 Gram (2003)

The Assassination of Richard Nixon (2004)

The Interpreter (2005)

All the King's Men (2006)

Crossing Over (2007)

In Search of Captain Zero (2008)

Milk (2009)

The Gangster Squad (2013)

"The Secret Life of Walter Mitty" (2013)

Yönetmenlik yaptığı filmler;

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The Indian Runner (1991)

The Crossing Guard (1995)

The Pledge (2001)

11'9''01 September 11 (2002) (kısa film)

Into the Wild (2007)

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