Seal’i dinlemenin bedeli 36 bin TL!

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Kokteylle başlayacak gala programında Seal, muhteşem sesiyle hayranlarına çok özel bir konser verecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde de program özel bir DJ performansıyla devam edecek.

Bir dönem ünlü model Heidi Klum ile evli olan ve bu evliliğinden üç çocuğu bulunan Seal ’in Türkiye konserinin bilet satışları başladı. Merak edip bilet fiyatlarına baktım. Üç ayrı bilet kategorisi var; altın kategorinin bilet fiyatı kişi başına 800 Euro. Platinum kategoride fiyat 1000 Euro. ‘Black’ denilen en önemli kategori ise sahne önü ve kişi başı fiyatı 1200 Euro. Yani İngiliz yıldızı izlemenin bedeli 36 bin TL! Romantik sanatçıyı tek başına izlemeyeceğinize göre; iki kişilik konser programı için kesenin ağzını açmanız gerekecek...

Hep çok fit!

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Ünlü model, stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan, Bodrum Yalıkavak’taki Momo Beach’te ortaya çıktı.

Yaz tatilini gözlerden uzak geçiren güzel model, siyah bikinisiyle güneşlendi. Bir ara yerinden kalkarak bir şeyler içen Ece Sükan, muhteşem karın kasları ve fit vücuduyla tüm bakışları kendine çevirmeyi başardı.

Akdeniz temalı doğal lezzetler





Barbaros Çiftliği, doğal ve sürdürülebilir tarımın öncüsü olmaya devam ediyor. Doğa tarımı özelliklerine bağlılıkları ve biyoçeşitlilikteki özeni, çiftliklerindeki üretim ve topluluk dayanışması modeliyle ilgi gören Barbaros Çiftliği, Şef Deniz Ahmet Köse ile yarın “Akdeniz” temalı bir davet düzenliyor. Amerika’da uzun yıllar yaşayan şef, Nobu ve Zuma gibi dünyaca tanınmış Japon restoranlarının ardından Miami, Londra, Dubai ve İstanbul’da çalışmıştı. Ünlü şefin Barbaros Çiftliği’nde yapacağı yemekler büyük merakla bekleniyor.

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Müthiş iş birliği





Bülent Serttaş, yaz sezonunu biri hareketli, diğeri slow iki bomba şarkıyla kapatıyor. Yıllar önce Nilüfer’in seslendirdiği “Haram Geceler”i yorumlayan Serttaş, bir de ters köşe yaparak “Toz Duman” adlı haraketli şarkısını Ozan Doğulu aranjesi ile müzikseverlerin beğenisine sundu. Usta sanatçı, 9 Ağustos’ta dinleyicilerle buluşturduğu şarkısının stüdyo kayıtlarını Bodrum’da tamamladı. Şarkı kısa sürede iyi bir çıkış yaparak müzikseverin beğenisini kazandı.

Dünya mutfağı Bodrum’da





Bodrum’un popüler mekânı Serafina Mare, Bodrum Yalıkavak’ta beach ve restoran olarak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Otantik atmosferi, şık dekorasyonu ile misafirlerine konfor ve lüksü bir arada yaşatan Serafina Mare, damaklarda unutulmaz izler bırakan dünya mutfağı yemeklerini sezon boyunca misafirleriyle buluşturmaya devam edecek.