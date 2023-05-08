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Scooter’la trafikte

Güncelleme Tarihi:

#Koray Avcı#Simge Sağın#Gülşen
Scooter’la trafikte
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 17:40

Serkan Keskin önceki gün Bebek’te objektife yansıdı.

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Ünlü oyuncu, elektrikli scooter’la akan trafikte araçların arasından geçti. Keskin, fotoğraflarının çekildiğini fark edince tehlikeli olmasına rağmen süratlenerek uzaklaştı. (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

SEVGİLİMİN OLMAMASI BÜYÜK BAŞARI

 Simge Sağın önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul’da sevenleriyle buluştu. Sahne kostümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, hit şarkısı “Aşkın Olayım”ı seslendirmeden önce yalnızlıktan yakındı:

Scooter’la trafikte

 “Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak büyük başarı. Bu şarkıyı bu kadar söylememe rağmen sevgilimin olmaması da büyük başarı!”

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TİŞÖRTE DİKKAT

Gülşen, İspanya’da düzenlenen uluslararası bir fuara katıldı.

Scooter’la trafikte

Önünde ‘Türkiye’ arkasında Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünün İngilizcesinin yazdığı bir tişört giyen ünlü şarkıcı, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

600 LİRALIK LAHMACUN YEMEM

Begüm Kütük önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. “Malum yaz yaklaşıyor. Haftanın 3 günü düzenli spor yapıyor, sağlıklı besleniyorum” diyen ünlü oyuncu, yaz aylarını dinlenerek geçirmeyi planladığını söyledi.

Scooter’la trafikte


Begüm Kütük, tatil beldelerindeki fahiş fiyatlarla ilgili ne düşündüğü sorulunca da şöyle konuştu: “Bir lahmacun ne kadar oldu! Ben 500-600 liralık lahmacunu yemeyi tercih etmem. O yüzden o fiyatı ödeyenler düşünsün.” (Behlül AYDIN)

 

ŞİDDET SORULARI YANITSIZ KALDI

Defne Samyeli önceki gece büyük kızı Deren Talu’yla birlikte Bebek’teki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

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Scooter’la trafikte

Samyeli, sevgilisinden şiddet gördüğünü açıkladığı küçük kızı Derin Talu’yla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

 

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#Koray Avcı#Simge Sağın#Gülşen

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