Kanal D’nin pazar akşamları yayınlanan ve her bölümü izlenme rekorları kıran dizisi “Yargı”da canlandırdığı ‘Ceylin’ rolüyle beğeni toplayan oyuncu Pınar Deniz, 30’uncu yaşını önceki gün kutladı. Güzel yıldız, gülerken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabında şu notla yayınladı: “Ve 30. ‘Gözlerimin etrafındaki çizgiler artık belli oluyor’ yaşına giriş yapmış bulunmaktayım. Yaşanacak her an için heyecanlıyım. Kutlu olsun.”