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Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti...

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#Savaş Zafer#Melis Ketenci#Perihan Savaş
Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi Düğüne ünlü isimler akın etti...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 08:45

Perihan Savaş ve merhum oyuncu Yılmaz Zafer’in oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile önceki akşam nikâh masasına oturdu. Oyuncu, “Oğlum doğum gününde evlendi. Evlilik yıldönümünü unutmaz” dedi.

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Perihan Savaş ve merhum oyuncu Yılmaz Zafer’in oğlu Savaş Zafer önceki akşam nişanlısı Melis Ketenci ile Beşiktaş Shangri-La Bosphorus Otel’de evlendi.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi Düğüne ünlü isimler akın etti...

Düğün törenine sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Melis Ketenci’nin gelinliği Tuğçe Özkaynak imzası taşırken, Savaş Zafer ise babasının da takım elbiselerini diken terzi Ömer Cihan’ı tercih etti.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi Düğüne ünlü isimler akın etti...

Perihan Savaş ise Zuhair Murad imzalı bir elbise ile düğüne katıldı. Perihan Savaş, “Duygular anlatılmaz, yaşanması lazım. Hüznüm de var. Keşke Savaş’ın babası da olsaydı. Ayrıca bugün oğlumun doğum günü, en azından unutmaz evlilik yıldönümünü” diyerek güldü.

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Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi Düğüne ünlü isimler akın etti...

Elimize doğdu

Oya Başar, “Perihan, benim kardeşim. Kardeşimin oğlunun düğününe geldim. Allah mutlu mesut etsin. Çok eski arkadaşız, elimize doğdu oğlumuz da. Gelinimiz de çok güzel” dedi.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi Düğüne ünlü isimler akın etti...

Bizde biraz tecrübe var

İdo Tatlıses, geceye eşi Yasemin Şefkatli ile katıldı. İdo, “Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkta kocasınlar. Bizde de birazcık tecrübe var ama çok da sayılmaz” diyerek kahkaha attı.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi Düğüne ünlü isimler akın etti...

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Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi Düğüne ünlü isimler akın etti...

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Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi Düğüne ünlü isimler akın etti...


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#Savaş Zafer#Melis Ketenci#Perihan Savaş

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